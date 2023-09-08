青農怨辦「創業貸款」因休耕另謀出路違約 農會：有提解套但不被接受

一名青農分享自身經驗，3年前返鄉務農，並向農會借了「青年從農創業貸款」100萬元，原本還算順利，但近兩年因天旱缺水接連休耕，他為了餬口另謀出路，近日卻被農會通知違約，要繳清剩下的41萬，還得支付違約金，他拿不出錢只好向家人求助，心裡很不是滋味，不少網友也聲援，青農申貸的農會出面證實確有此事，但並未第一時間即要求繳清，先提出轉辦其他擔保貸款等辦法解套，但都不被接受，也相當無奈。

青農PO文指出這兩年天公不做美，各地水庫都缺水，政府第一個限的就是農業用水，根本沒有辦法耕作，要還貸款也要生活，只能另找工作度日，撐到最近連續兩個颱風，以為有轉機，卻被通知「青年從農創業貸款」是鼓勵青年回鄉務農，如果有額外收入高於基本薪資就是違約，最後他跟家人借了50萬，才把貸款繳清。

據了解，這名青農是向台南地區農會貸款，該農會也證明此事，農會人員表示「青年從農創業貸款」是零利率無息貸款，透過奧援讓青年能專心務農，因此有規定業外收入不得超過基本工資上限的但書，繳款上也有彈性，例如近兩年休耕的情形，在請領休耕補助後，就能持證明辦理展延，其實這段期間不用繳款，若真的要棄農轉換跑道，農會會協助辦理轉為一般貸款以避免違約，但後續無法享有零利率優惠。

農會人員與青農溝通後，對方無意接受並選擇全額繳清，農會也照規定辦理，並指出還有一種狀況需要注意，現在不少青農除了一級生產，還會兼顧二級加工、三級販售，若成立農產行、農企成為負責人，這部分的收入也可能造成「青年從農創業貸款」違約，所以申貸時要特別注意。