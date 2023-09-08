快訊

遭爆住5千萬豪宅 高虹安今公布男友租約與匯款紀錄

桃機暑假客運量逾671萬 超越疫情前同期水平

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
疫後復甦力道強勁，暑假進出桃園機場旅客人數較預期大增21萬人次，客運量逾671萬人次。圖／機場公司提供
疫後復甦力道強勁，暑假進出桃園機場旅客人數較預期大增21萬人次，客運量逾671萬人次。圖／機場公司提供

新冠肺炎疫情後整體復甦力道強勁，暑假期間進出桃園機場旅客人數較預期大增21萬人次，機場公司今日表示，暑假客運量逾671萬人次，超過原本預估650萬人次，北美及中東地區旅客更是超越疫情前（2019年）同期水平，全年樂觀上看3,000萬人次。機場公司更順勢在暑假旅運高峰期間，推廣機場捷運市區預辦登機自助報到，累計今年使用旅客及託運行李數已超越2022年全年總和，8月份更是創下疫後單月新高，用過的旅客稱讚省時省力好方便。

桃園機場公司表示，2023年暑假客運量為671.4萬人次，超過原本預期650萬人次103%，其中8月份每日平均10.9萬人，更達疫情前同期 13.9萬人的78.4%。統計今年1至8月客運量，出境892萬8,316人次、入境883萬7,452人次、轉機405萬869人次、過境6萬4,280人次，總計2,188萬人次，已恢復疫情前同期66.6％，全年可望突破3,000萬人次。

在航班架次部分，各區域航線陸續復飛，以7-8月暑假期間比較，2023年總航班為3.62 萬架次，約為疫情前同期 80%；其中東南亞航線為1.14萬架次，北美航線為3,477架次，均已超過疫情前同期航班數；客運量按航線分，除了向來是桃園機場大宗的東北亞之外，以北美、東南亞、及中東地區成長較為顯著，如7、8月份北美航班受益於轉機旅客持續增加及市場需求、及8月份A380復航後的中東航班，搭乘人數均已超過疫前水平。

機場公司在暑假期間，同步推廣市區預辦登機自助報到，以活動設計優化旅客辨識度，從流程和服務面雙管齊下，今年1至8月，利用市區預辦登機旅客人數5萬3,240人次，託運行李數5萬9,416件，已超越2022全年總和；而8月份使用旅客9,388人次、託運行李10,223件，更是創下疫後新高。更有旅客表示，從自助報到、自助行李託運、行李安檢確認完畢，只需短短幾分鐘即可完成，而且不用扛著行李到機場，就是市區預辦登機最方便的地方。

有鑒於桃園機場運量恢復，機場公司鼓勵航空公司推廣旅客使用自助化設備，包含中華、星宇、國泰、聯合、全亞洲、大韓及日本航空可辦理自助報到；中華、長榮、星宇、台灣虎航更陸續啟用自助行李託運(SBD)服務，減少報到櫃檯人力，加速報到服務效率，就連團體旅客也能輕鬆上手，故使用率穩定成長，8月份使用率已趨近疫情前水準。

機場公司在暑假期間，推廣市區預辦登機自助報到，今年1至8月，利用市區預辦登機旅客人數和託運行李數已超越2022全年總和。圖／機場公司提供
機場公司在暑假期間，推廣市區預辦登機自助報到，今年1至8月，利用市區預辦登機旅客人數和託運行李數已超越2022全年總和。圖／機場公司提供
桃園機場今年1至8月客運量為2,188萬1,699人次，於8月中旬突破2,000萬人次，已回復至疫情前（2019）同期之66.6％，全年有望突破3,000萬人次。圖／機場公司提供
桃園機場今年1至8月客運量為2,188萬1,699人次，於8月中旬突破2,000萬人次，已回復至疫情前（2019）同期之66.6％，全年有望突破3,000萬人次。圖／機場公司提供

桃園機場 疫情

延伸閱讀

基隆旭川河頂板破損11到30日施工 市區恐塞、10公車改道

日式豬排「吉豚屋」進駐桃機！開幕送「酥炸腰內豬排」

台北關僅靠大數據分析 查獲桃機最大宗旅客藏毒闖關案

不搭飛機也能享受出國度假樂趣！桃園唯一可以看海看飛機起降的星巴克門巿

相關新聞

雙十台金機票、秋節機位需求調查 最新資訊看這裡

今年中秋節計有3天連假，你訂好機位了嗎？民航局已前後規劃2波台金航線正班機及加班機，並於7月31日及9月6日開放訂位；為...

台鐵8成司機員連署不加班 中秋疏運恐無車可搭

全國火車駕駛產業工會不滿公司化子法未重視行車安全議題、司機員工時問題，預計發動將在中秋連假不加班，據指，截至昨天已有約8...

夏秋換季容易過敏 營養師建議：吃3營養素 入秋食補養生

天氣轉涼將邁入秋天，中醫常提醒「秋燥」現象，像是出現皮膚乾、喉嚨發癢、咳嗽、口乾舌燥等，甚至併發支氣管發炎等過敏症狀。營...

台鐵中秋、國慶疏運工會動員不加班 高雄連署人達8成5

全國火車駕駛產業工會不滿公司化子法在員工權益等部分內容，發出動員令，要在今年9月29日中秋節及10月10日國慶日依法休假...

雨區擴大！10縣市大雨特報恐一路下到晚上

雨區擴大，氣象局針對苗栗以南10縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

疲倦恐是罹癌徵兆！中年男工時12小時睡不飽 一查竟肝癌末期

現代生活壓力大，有時候容易感到全身疲累，但是如果身體莫名疲倦、休息也沒有用的話，可能是罹癌徵兆。一名44歲女子上班時經常打呵欠、伸懶腰，一檢查發現竟是淋巴癌；另一名46歲男子則是經常加班、工時長達12小時，全身痠痛、喉嚨痛、頭痛，健檢發現確診肝癌末期。醫師表示，肝癌、肺癌是最容易引發疲勞的癌症。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦