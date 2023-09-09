租房學問大！這些租屋「鬼故事」讓人直呼好有共鳴

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「租屋族困擾」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的租屋族困擾排行。

適逢農曆七月，網路上流傳的各類撞鬼故事分外吸引人，然而對於在異地求學、工作的民眾來說，租房時遇到的各種詭異狀況，卻是不分鬼月、一整年都必須面對並且無法逃避的日常「鬼故事」。在外租屋本就不如在自家舒適，又經常遇到令人啼笑皆非的情況，因此我們針對「租屋族困擾」進行觀測，一探租屋族生活中遇到的困擾有哪些！

「租金補貼」看得到吃不到 房東耍奧步續約前「漲房租」？ ▲ 網友熱議Top8租屋族困擾 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對租屋族困擾相關話題的討論，發現「無法申請租屋補助」為最令人頭痛的租屋問題。「租金補貼2.0」於今（2023）年7月3日開跑，不少人認為此舉能夠減輕每月的房租壓力、幫助青年提升生活品質。

雖然該租金補貼名義上不會讓房東稅率增加，反而能夠轉換為「公益出租人」的身份、享有賦稅減免優惠，但執行面仍有許多房東不願意讓房客申請該補助，深怕影響自身稅額，就有租客在論壇上分享，自己申請租金補貼前先徵求房東同意，卻立馬接到房東電話表示「因為合約上註明租金不含稅金，如果申請租屋補貼，一年會多很多費用要我繳」。

原PO質疑該補貼不易申請、多數房東並不會同意租客辦理，留言區就引來鄉民回覆「房東沒交稅金，你申請他就破功」、「你可以申請，但是房東會請你搬家」，指出雖然祭出補貼政策美意是減輕民眾負擔，但真正願意讓房客申請該補助的房東卻少之又少，可謂「看得到吃不到」；不過也有網友指出「合約內他不能漲租，漲了就去檢舉，你沒打算續約也沒想保持好關係就直接申請」，建議租屋族可以自行斟酌。

而「房租不斷漲價」也是讓許多租屋族頭痛的問題之一。許多房東會趁著合約到期前，告知房客即將調漲新合約租金，逼得租屋族不得不妥協，或是必須在短期內另尋新住處，殺得房客措手不及。

有租客就分享自己在續約前臨時被漲價，說道「我們租約到了，前七天主動找房東說明要續租，就被說要漲價七千」。

近日還有名63歲男子因房東要求提高1000元租金，竟在租屋處引爆瓦斯，揚言「如果要漲房租，就讓你變凶宅」，網友則直呼房客真是「用生命打房」，建議民眾若遇到房東漲租，仍需以理性方式溝通，溝通未果也不要衝動行事，以免法律責任反而轉嫁到自己身上。

另外，「房間鬧鬼」這類真正的鬼故事也讓不少網友擔心受怕。有名專賣凶宅的房仲專員就說到從前經手凶宅的經驗，提到該凶宅經常發生靈異事件，前前後後共「帶走了6個人」，最後屋主才決定從此深鎖大門。提醒民眾，簽下租屋合約前可先上網查詢該房歷史、或是詢問鄰居有無相關事件，再決定是否要承租。

每到暑假或即將開學的時間，都會有許多學生、上班族尋覓新房子、更新租約。你是經驗豐富的「租屋族」嗎？抑或是零經驗的租屋小白呢？提醒民眾，即使經驗老道也千萬不可掉以輕心，在租屋前要多聽、多看，避免遇到上述的租屋「鬼故事」！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「租屋族困擾」相關討論則數。觀測期間：2023/05/31~2023/08/30，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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