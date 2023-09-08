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2023台日觀光高峰論壇在愛知 高雄接棒主辦

中央社／ 高雄8日電

第14屆台日觀光高峰論壇今天在日本愛知縣名古屋市舉行，台日雙方代表一致決議，由台灣高雄市擔任第15屆「台日觀光高峰論壇」主辦城市，為高雄推廣國際觀光再下一城。

第14屆台日觀光高峰論壇今天在日本愛知縣名古屋市舉行，是台日2國觀光旅遊官方及產業界國際合作交流的重要盛事。今天由台日雙方代表一致決議，宣布由台灣高雄市擔任第15屆「台日觀光高峰論壇」主辦城市。

高雄市觀光局長高閔琳在論壇上介紹高雄的海空雙港與山海河港，並透過市長陳其邁的越洋影片問候與日語版的高雄城市觀光影片，傳達台日友好情誼，歡迎日本友人及觀光業界明年前來高雄作客，感受高雄的熱情與魅力。

高閔琳表示，台日之間的深厚情誼，是台日觀光高峰論壇的堅實基礎，明年高雄主辦，將努力帶給日本友人美好的高雄體驗，也期盼透過觀光業界代表分享經驗及交流，加速推動台日雙方觀光產業蓬勃發展。

台灣觀光協會會長葉菊蘭說，她與駐日代表謝長廷都是前任高雄市長，共同見證高雄一路以來的成長與銳變，相信高雄明年必能成功舉辦台日觀光高峰論壇。

據交通部觀光局統計資料，今年1至6月到訪台灣的日本旅客逾32萬人次，入住高雄也有約4萬人次。高雄市觀光局表示，將持續向航空公司協調盡速復飛或新增航線，增加日本往來高雄的便利性。

論壇最後發布「愛知宣言」，台日雙方決議以「永續」為基礎，為於2025年達成台日互訪人次恢復至2019年的700萬人次目標，進行更緊密的合作與交流。

台日觀光高峰論壇自2008年首次於台灣舉辦後，由台日雙方輪流辦理，每年匯聚超過200名台日雙邊旅遊業界代表，交流意見並體驗主辦城市的景點和文化魅力，促進雙方觀光業務推動及合作。

日本 觀光局 高雄市

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