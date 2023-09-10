想要吃得健康又苗條？這些「低醣食物」一次讓你看！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「低醣食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的低醣食物排行。

現代人飲食講求健康養生，許多人會選擇較健康的食材烹煮餐點，其中就有一派人選擇「低醣飲食」，希望能夠幫助消耗體內脂肪、增加進食過後的飽足感，以及也有一派說法認為此種飲食法具有能夠改善糖尿病的潛力，快一起來看看網友推薦的低醣食物有哪些吧！

主食挑選「加工程度低」的「燕麥」 「番茄」低醣入菜美味又健康 ▲ 網友熱議低醣食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月網路上關於「低醣食物」的相關討論，首先從一餐裡的「主食類」來看，發現「燕麥」最受到網友推崇。由於民眾生活中最常吃的「白飯」比起燕麥等全穀類的主食屬於較為「精緻」的澱粉類主食，若能夠將主食的碳水化合物攝取從白飯改為「燕麥」，就能夠較有效降低精緻澱粉的攝取量。

有網友在論壇上發問，詢問有沒有人會將燕麥當成主食？留言區就吸引來許多人回覆，說道「我會當正餐的澱粉吃」、「會吃，不過我大概只吃100克，再搭配其他的東西」，表示會利用燕麥取代主餐當中的精緻澱粉。

不過也有人指出「即食的燕麥其實加工程度很高」，並建議若要將燕麥當成主食的話，要選擇加工程度較低、純天然、無添加物的燕麥粒、燕麥米等，避免反而攝取過多糖份。

若是想透過低醣飲食減重的民眾，食用富含「蛋白質」的食物還能夠「增加飽足感」，其中網友就相當推薦搭配「雞蛋」進行低醣飲食。由於蛋白質對血糖的刺激較小，更能夠抑制饑餓的感覺，並且延長飽足感，若能夠搭配蛋白質食物進行低醣飲食，可以事半功倍，讓目標更容易達成。

而一餐裡同樣重要的「蔬菜類」當中，受到最多討論的則是「番茄」，有民眾在網上分享自己平時會做番茄料理來減重，也提到會在料理中加入「花椰菜、菇類、豆腐」等同樣是含醣量低的食材，希望透過此種料理將體重、體內脂肪降下來。

不過討論區就有網友提到「番茄很難煮出味道」，對此有民眾回應「要有味道可以加兩顆番茄切小塊、加一點點油炒一下，把茄紅素味道炒出來，加水煮到味道出來再加其他食材」，點出在做番茄料理時能夠先翻炒過，健康減重的同時，也能夠讓餐食品嚐起來更加美味。

另外，「檸檬」則佔了「水果類」討論聲量的第一名。檸檬除了糖分含量低之外，同時還富含大量維生素C，對於人體有很大的幫助。

此外，也有許多人推薦能夠在白開水當中加入檸檬，作為替代高糖飲料的好選擇，不過同時也提醒，千萬別因為檸檬酸度較高就自行多加糖，否則就會功虧一簣。推薦採用低醣飲食的民眾，選擇水果時可以考慮「檸檬」，對身體的好處多多。

想要減重卻不知從何下手嗎？不妨參考以上網友熱議的低醣食物，做好每日餐食搭配，並減少攝取含有精緻糖分的食物。從食物開始把關，搭配良好運動、生活習慣，讓你擁有健康好身材！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「低醣食物」相關討論則數。觀測期間：2023/05/28~2023/08/27，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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