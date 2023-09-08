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雙十台金機票、秋節機位需求調查 最新資訊看這裡

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第二波雙十台金機票，預計在9月13日上午9時開放訂位，請民眾記得上網搶票。記者蔡家蓁／翻攝
第二波雙十台金機票，預計在9月13日上午9時開放訂位，請民眾記得上網搶票。記者蔡家蓁／翻攝

今年中秋節計有3天連假，你訂好機位了嗎？民航局已前後規劃2波台金航線正班機及加班機，並於7月31日及9月6日開放訂位；為讓鄉親返家與家人共度佳節，金門縣府將於9月11日起一連5天，調查鄉親未訂妥機位需求，調查若達一定數量，將據以協調交通部民航局及航空公司爭取加開班機，希望能讓鄉親順利往返台金。

另外，第二波雙十台金機票預計在9月13日上午9時開放訂位，請民眾記得上網搶票。

金門縣政府表示，調查鄉親中秋節的機位需求，受理時間將自9月11日起至15日止，一連5天，調查台金五條航線機位未訂妥鄉親之需求，鄉親可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/。

提醒鄉親，此次調查並非「訂位系統」，縣府將統計鄉親需求，以便彙整向交通部民航局協調爭取運能。另請鄉親特別注意，為充分發揮空運資源作最有效利用，各航空公司於中秋管制期間，尖峰時段9月28日至30日台灣出發往金門方向，以及9月30日至10月2日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，俾使有限的空運資源獲得更有效的利用，避免因部分旅客重複訂位，而致影響多數民眾的權益。

為應鄉親返鄉過節需求，雙十連假台金管制航線，交通部民用航空局針對需求較高的台北、台中航線規劃第二波加班機，並於9月13日(周三)上午9時統一開放訂位，共提供4432個座位數。縣府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，視需求適時增班。另詳細加班機資訊，以航空公司網站公布資料為準。

縣府提醒鄉親旅客，此次雙十連假，於尖峰時段10月6日至8日台灣出發往金門方向，以及10月9日至11日金門出發往台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用。

第二波雙十台金機票，預計在9月13日上午9時開放訂位，請民眾記得上網搶票。記者蔡家蓁／攝影
第二波雙十台金機票，預計在9月13日上午9時開放訂位，請民眾記得上網搶票。記者蔡家蓁／攝影

金門 中秋節 民航局

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