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響應世界防自殺日 桃市府明年起委專業團體全關懷服務

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局舉辦世界防自殺日宣傳活動。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局舉辦世界防自殺日宣傳活動。圖／桃園市衛生局提供

桃園衛生局響應世界衛生組織9月10日「世界自殺防治日」，今天舉辦「We Are Here！依舊愛你（1925），我們陪你！」宣傳活動，邀請往生者的遺族分享面對逝者離去哀傷調適的心路歷程，同時也邀請藥師、醫師、中醫師等公會及生命線協會、張老師等單位，共同宣示發揮自殺守門人的功能，守住每個寶貴的生命。

70歲的范女士過去經歷生活30年的伴侶因故選擇離世的噩耗，當時一開始無法接受且產生想不開的念頭，憂鬱落淚，視力原本就差，最後失去視力。接受衛生局關懷員送暖、陪伴後，慢慢找回安心及溫暖，生活也逐漸回復軌道，「陳關懷員給我的力量很大，給了我很大的鼓勵及愛心，我非常的謝謝他」。

衛生局表示，衛生福利部公布111年全國自殺標準化死亡率每10萬人口12.3人，桃園市為11.4人，較110年12.1人下降，減幅5.8％。衛福部資料還顯示，桃園市近5年自殺通報逐年上升增幅15％，意味各單位對於自殺防治觀念逐漸提升。除了關懷自殺個案外，自殺遺族的關懷服務也是極為重要，衛生局規畫113年起委託專業團體辦理自殺遺族的關懷，提供自殺遺族更全面性的服務。

衛生局說明，自殺行為是多重因素影響的結果，身邊的人如果學會運用「1問（主動關懷、積極傾聽）、2應（適當回應、支持陪伴）、3轉介（資源轉介，持續關懷）」技巧，發揮自殺防治守門人功能，就能在關鍵時刻救人一命。

衛生局呼籲，生命中總有低潮，需重視自己心理健康，可適時尋求家人朋友或專業人員的協助，運用衛生局提供的電話關懷服務專線（03）3325880，或至桃園市社區心理衛生中心網站查詢，有情緒困擾可撥打生命線1995（要救救我）、張老師1980（依舊幫您）或24小時安心專線1925（依舊愛你），查詢相關心理衛生資訊。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

衛生局 桃園 憂鬱

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