3成國人不知道自己有高血壓 「722」量血壓+3招遠離

中秋佳節將至親朋好友相聚烤肉、吃月餅，衛福部國健署提醒，享受美食也要掌握自身血壓值，尤其根據調查，20歲以上國人高血壓盛行率為27.3%，但自知率67.3%，代表有3成的民眾不知道自己有高血壓，民眾每年至少遵守一次「722」原則，測量自身血壓值。

高血壓初期時，並不容易被察覺，衛福部111年死因統計，高血壓性疾病位居國人10大死因第7位，影響國人心血管系統、腦部血管、腎臟等器官功能，而引發心血管疾病、中風、腎臟病等重大疾病。

為讓民眾認識及關心自身血壓值，中華民國心臟學會及台灣高血壓學會發表最新高血壓指引建議，民眾每年至少遵守一次「722」原則，量測自身血壓值：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠提醒，量血壓半小時前，避免抽菸、飲食、洗澡、運動、喝酒、咖啡或茶，不憋尿，並於開始測量前五分鐘靜坐休息，測量時不要說話或移動，才能準確量測血壓值。

為遠離高血壓、降低慢性病發生風險，除了定期血壓測量以外、保持良好生活型態以外，日常生活中可藉由3關鍵幫助控制血壓值：

1.飲食均衡：建議飲食以「三少三多」（少油、少鹽、少糖、多蔬果、多纖維、多喝水）的原則，並限制酒精的飲用。

2.規律運動：每週累積運動至少150分鐘，促進血液循環，培養定期運動的習慣，若有體重過重或肥胖，也可同時藉由運動來達到減重健身的效果。

3.戒菸：吸菸會引起血壓值升高，或造成心血管相關疾病，影響生理機能，因此建議民眾不要吸菸，若有戒菸需求，也可透過戒菸門診或戒菸專線等管道，進行個人戒菸計畫，以維持血壓的穩定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康