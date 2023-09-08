台鐵中秋、國慶疏運工會動員不加班 高雄連署人達8成5

全國火車駕駛產業工會不滿公司化子法在員工權益等部分內容，發出動員令，要在今年9月29日中秋節及10月10日國慶日依法休假不加班。台灣鐵路工會高雄分會理事長霍善屏說，高雄已經有大約8成5的台鐵員工連署，交通部與台鐵如果無法達成員工的訴求，中秋與國慶日就不上班。交通部台灣鐵路管理局說，正積極溝通。

霍善屏表示，台鐵公司化子法缺乏行車安全議題，對員工權益保障偷斤減兩，政府補貼用台鐵資產開發營收攤提，全國火車駕駛產業工會昨天發出動員令，中秋節和國慶日依法休假「不加班」，短短2天已有8成司機員連署，高雄的連署人數已達8成5。

台鐵高雄車站一名不願具名的幹部說，今天才知道工會發動司機員在中秋節和國慶日依法休假，去年5月工會及員工發起「五一勞動節不加班」運動，當時交通部利用「類火車」客運路線來疏運。

全國火車駕駛產業工會昨日對司機員發出動員令，工會內部公告指出，因台鐵當局的無力、交通部的背信、政府高層的漠視。全國火車駕駛產業工會在無奈與悲痛之下，為維護職場安全，捍衛全體司機員權益，工會決定再行使勞基法所賦予的勞權，國定假日不加班包括今年中秋節及國慶日。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華今日受訪時證實，內部已啟動連署中秋和國慶日不加班行動，工會會員有1500多名司機員，短短2天內，迄今已超過1千多人、約8成司機員連署參加該行動，接下來幾天仍會持續增加，工會一次又一次被政府欺騙，不想再喊狼來了，工會希望百分之百司機員都參加連署，不出來上班，讓司機員憤怒的最大動機就是行車安全無法保障。