台鐵8成司機員連署不加班 中秋疏運恐無車可搭

全國火車駕駛產業工會不滿公司化子法未重視行車安全議題、司機員工時問題，預計發動將在中秋連假不加班，據指，截至昨天已有約8成司機員連署，近日就會提交給台鐵局，屆時恐導致民眾連假期間無車可搭。對此，交通部台鐵局僅說，正積極溝通中。

台鐵將在明年元旦公司化，去年底核定明年1月1日起發放留才職務津貼，司機長、司機員每人每月3000元，其他員工每人每月2000元，但台鐵產業工會不滿適用對象排除去年8月以「改善低薪」調薪至3萬的1千多名營運人員，當時就表示，不排除研議罷工、國定假日不出勤等方式爭取。

台灣鐵路企業工會指出，今年以來不僅在公司化子法內看不到行車安全議題，現司機員周六出勤改為發放加班費，導致每人每月加班費時數都已達上限，儘管多餘的加班時數能換成補休，但隨著新車陸續投入營運，許多跨線列車都需要增派人力，導致司機員想補休也無法休假。

台灣鐵路企業工會秘書吳長智透露，全國火車駕駛產業工會昨天已發出不加班動員令，截至目前1400多名司機員中，約有8成連署要求中秋節不加班，屆時民眾恐面臨無車可搭的情況。