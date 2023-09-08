快訊

貧富不均亞洲最嚴重 新加坡解決低薪困境 台灣能借鑒？

包小柏走不出喪女痛！淚訴「人生意義蕩然無存」

甄妮首談扶靈內幕 堅持為李玟發聲「豁出去了」：我不講誰講呢？

台鐵8成司機員連署不加班 中秋疏運恐無車可搭

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
全國火車駕駛產業工會不滿公司化子法未重視行車安全議題、司機員工時問題，預計發動將在中秋連假不加班。本報資料照片
全國火車駕駛產業工會不滿公司化子法未重視行車安全議題、司機員工時問題，預計發動將在中秋連假不加班。本報資料照片

全國火車駕駛產業工會不滿公司化子法未重視行車安全議題、司機員工時問題，預計發動將在中秋連假不加班，據指，截至昨天已有約8成司機員連署，近日就會提交給台鐵局，屆時恐導致民眾連假期間無車可搭。對此，交通部台鐵局僅說，正積極溝通中。

台鐵將在明年元旦公司化，去年底核定明年1月1日起發放留才職務津貼，司機長、司機員每人每月3000元，其他員工每人每月2000元，但台鐵產業工會不滿適用對象排除去年8月以「改善低薪」調薪至3萬的1千多名營運人員，當時就表示，不排除研議罷工、國定假日不出勤等方式爭取。

台灣鐵路企業工會指出，今年以來不僅在公司化子法內看不到行車安全議題，現司機員周六出勤改為發放加班費，導致每人每月加班費時數都已達上限，儘管多餘的加班時數能換成補休，但隨著新車陸續投入營運，許多跨線列車都需要增派人力，導致司機員想補休也無法休假。

台灣鐵路企業工會秘書吳長智透露，全國火車駕駛產業工會昨天已發出不加班動員令，截至目前1400多名司機員中，約有8成連署要求中秋節不加班，屆時民眾恐面臨無車可搭的情況。

台鐵 中秋節 火車 連假

延伸閱讀

司機員連署中秋、國慶不加班 台鐵：積極溝通

血汗警察上黑班沒加班費有解？ 修正版勤休新制本月上路

史上最火暑運！大陸鐵路發送旅客8.3億人次 創新高

加班費5大違法樣態 強迫換補休、未滿1小時不給錢

相關新聞

雨區擴大！10縣市大雨特報恐一路下到晚上

雨區擴大，氣象局針對苗栗以南10縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

雙十節離島管制航線第二波加班機 9月13日上午9時開賣

為應民眾雙十節返鄉及旅遊需求，民航局今天宣布，已針對目前需求較高之航線規劃第二波加班機，並將於9月13日(週三)上午9時...

疲倦恐是罹癌徵兆！中年男工時12小時睡不飽 一查竟肝癌末期

現代生活壓力大，有時候容易感到全身疲累，但是如果身體莫名疲倦、休息也沒有用的話，可能是罹癌徵兆。一名44歲女子上班時經常打呵欠、伸懶腰，一檢查發現竟是淋巴癌；另一名46歲男子則是經常加班、工時長達12小時，全身痠痛、喉嚨痛、頭痛，健檢發現確診肝癌末期。醫師表示，肝癌、肺癌是最容易引發疲勞的癌症。

台鐵8成司機員連署不加班 中秋疏運恐無車可搭

全國火車駕駛產業工會不滿公司化子法未重視行車安全議題、司機員工時問題，預計發動將在中秋連假不加班，據指，截至昨天已有約8...

下週汽油估漲4角 95無鉛將破33元創近1年半新高

沙俄兩國延長減產，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價平穩雙機制，預估11日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.4元，柴油...

水利署透過伏流水穩定供水 預計2026年達每日168萬頓

近期旱澇交替加劇，經濟部水利署時常一手抗旱一手防汛，顯見台灣水資源管理正面臨嚴峻的挑戰。對此，行政院公共工程委員會主委吳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦