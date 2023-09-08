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國慶連假離島3航線第二波加班機 7200個座位13日開搶

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國慶連假第二波加班機共7200個座位數，將於9月13日上午9點統一開放訂位。本報資料照片
國慶連假第二波加班機共7200個座位數，將於9月13日上午9點統一開放訂位。本報資料照片

因應民眾雙十節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今宣布，已針對目前需求較高的澎湖、金門、馬祖航線規劃第二波加班機，共7200個座位數，將於9月13日上午9點統一開放訂位，目前各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可儘早訂位。

民航局指出，今年雙十節連假離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已於8月7日開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司再依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中，澎湖航線提供2488個座位數，金門航線提供4432個座位數，馬祖航線提供280個座位數，總計提供7200個座位數。

民航局提醒，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票（如9月13日訂票者，應於9月16日前完成開票），如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

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