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少年患罕病右臉變形萎縮 整形外科重建外形重啟人生

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
陳姓少年右半臉罹患疾病「帕里-龍伯格綜合症」，整形外科醫師吳文宏以顯微自體脂肪移植手術為他重建外形，讓少年重拾信心。圖／台中沙鹿光田醫院提供
陳姓少年右半臉罹患疾病「帕里-龍伯格綜合症」，整形外科醫師吳文宏以顯微自體脂肪移植手術為他重建外形，讓少年重拾信心。圖／台中沙鹿光田醫院提供

陳姓少年原本長得濃眉大眼，五官端正，到了國中時期右半臉逐漸萎縮變形，眼睛變得一大一小，左右臉呈現歪斜症狀，臉部變形讓交友圈也變了調。光田綜合醫院整形外科檢查出，少年罹患罕病「帕里-龍伯格綜合症」，醫療團隊以顯微自體脂肪移植手術為他重建外形，讓少年重拾信心。

18歲陳姓少年從小濃眉大眼、清新俊逸，同儕間關係良好，但升上國中後，他的右半臉不明原因開始變形甚至萎縮，眼睛下垂變小，兩邊臉越來越不對稱，長相有很大的變化，導致交友圈大受影響，少年身心受打擊，開始躲避社會，父母也帶著他奔波求醫。

台中沙鹿光田醫院整形外科醫師吳文宏發現，陳姓少年的右半臉皮膚脂肪、肌肉、骨骼萎縮明顯，右眼及右上眼瞼嚴重下垂，經由專業評估及3D電腦斷層掃描，確診為一種罕見疾病「帕里-龍伯格綜合症」（Parry-Romberg Disease）或稱帕-羅二氏綜合症，也稱「漸行性半臉萎縮症」。

吳進一步指出，疾病的成因不明，但一般認為跟自體免疫有關，也就是自身的抗體去攻擊半邊臉的皮膚、脂肪、肌肉、神經和骨骼，造成面部萎縮。目前沒確切診斷方法，只能經由理學檢查症狀，觀察疾病的變化(外形)來做診斷與治療。

經電腦斷層掃描，明顯看出少年右臉骨頭已萎縮，包括下巴、顴骨、上頷骨、右眼眶較左眼眶小，因此眼部和臉部呈現嚴重的歪斜不對稱。

吳文宏醫師指出，該罕病多視萎縮情況穩定下來時，進行臉部重建手術，團隊使用顯微脂肪移植矯治右半臉萎縮，局部麻醉便可完成治療，達到改善臉型的效果，而患側眼部嚴重下垂的病況，則以額頭懸吊術做拉提，協助眼部和臉部整體均衡，效果相當顯著。

陳姓少年術後慢慢重拾信心，走回人群。吳文宏提醒，漸行性半臉萎縮症雖然罕見，但只要在適當的時間進行手術，定期追蹤病況，仍可獲得一定的改善和協助。

陳姓少年右半臉罹患疾病「帕里-龍伯格綜合症」，右半臉逐漸萎縮變形，眼睛變得一大一小，左右臉呈現歪斜症狀。圖／台中沙鹿光田醫院提供
陳姓少年右半臉罹患疾病「帕里-龍伯格綜合症」，右半臉逐漸萎縮變形，眼睛變得一大一小，左右臉呈現歪斜症狀。圖／台中沙鹿光田醫院提供
從電腦斷層掃描可明顯看出少年的右臉骨頭已萎縮。圖／台中沙鹿光田醫院提供
從電腦斷層掃描可明顯看出少年的右臉骨頭已萎縮。圖／台中沙鹿光田醫院提供
陳姓少年右半臉罹患疾病「帕里-龍伯格綜合症」，醫療團隊以顯微自體脂肪移植手術為他重建外形，讓少年重拾信心。圖／台中沙鹿光田醫院提供
陳姓少年右半臉罹患疾病「帕里-龍伯格綜合症」，醫療團隊以顯微自體脂肪移植手術為他重建外形，讓少年重拾信心。圖／台中沙鹿光田醫院提供

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