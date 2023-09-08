國慶連假車票開搶！高鐵6天加開184班次今起開放預訂

雙十國慶連假將屆，台灣高鐵規劃10月6日至11日為期6日疏運，期間加開184班次列車（南下80班、北上104班），加上原有班次，總計1051班次，今天凌晨0時起開放訂票，疏運期間也將提供2節到8節不等自由座。

台灣高鐵表示，疏運期間各車次均配置2至8節不等自由座車廂，其中10月6日的1337及1297車次、10月8日及10月9日的1336車次與10月10日的1336、1698及1296車次，此7車次僅提供11到12車作為自由座車廂。該7班車次部分車站到站時間，將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站。

另外，台灣高鐵表示，配合9月23日周六調整為補上班日，當日也增開3班次北上列車，併同國慶疏運今天起開放購票。