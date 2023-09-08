想省錢冷氣開26度！收帳單嚇到臉綠 網友一眼揪出「關鍵原因」

夏日熱爆，沒冷氣真的快活不下去！一位網友表示，夏天開冷氣也擔心電費太貴，溫度都設定在26度以上，沒想到收到7月份的電費單，兩個月居然要7000元。貼文曝光，網友一眼看出關鍵原因，力勸趕快換冷氣。

一位網友在《Dcard閒聊板》發文寫道，最近剛收到7月份的電費帳單，居然要7000元！原PO表示，姪子們暑假放假在家，所以家中幾乎是24小時不關機，但溫度都設定在26度以上，希望能省點電費，「沒想到還是這麼貴」。

原PO進一步說明，家中的冷氣是三級定頻機種，已經用蠻久了，因為沒壞所以也就繼續使用，懷疑電費高會是冷氣的問題嗎？問大家「家裡平常都是吹幾度啊？這個月的電費多少錢呢？」

貼文曝光，網友一面倒勸原PO快換冷氣，「定頻冷氣真的比較耗電」、「3月趁淡季換成日系變頻後，這期帳單省了至少一半」、「能效一級冷氣真的會比較省」，還有達人留言提醒，「冷氣能不能省電，除了跟是否一級變頻、溫度設定、清洗濾網有關之外，冷氣噸數是否足夠也是關鍵。再來就是，盡量別讓冷空氣外流」。