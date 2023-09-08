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好天氣要來了！ 賈新興：下周一到周五天氣穩定 中旬至月底降雨偏少

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好天氣要來了！ 賈新興：下周一到周五天氣穩定中旬至月底降雨偏少

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，今起至周日苗栗以南西北雨明顯，呼籲民眾注意。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，今起至周日苗栗以南西北雨明顯，呼籲民眾注意。本報資料照片

最近大雨一直下，不少地方甚至積水或淹水。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，下周一到下周五天氣比較穩定，9月中旬後至9月底降雨偏少。但今起至周日苗栗以南西北雨明顯，呼籲民眾要注意。

賈新興指出，今起至周日苗栗以南西北雨明顯，尤其是周六，雨勢很大、很明顯，下周一天氣才會轉好，下周一到周五天氣穩定。

賈新興指出，明日苗栗以南及台東有局部短暫陣雨，10日（下周日）新竹以南及花東有局部短暫陣雨。下周一到下周五天氣穩定，午後山區有零星短暫陣雨，16日（下周六）午後北部山區及南投以南有局部短暫陣雨。17日彰化以南有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。 

賈新興指出，台灣附近都是低壓帶，原本沖繩南方有熱帶性低氣壓或颱風生成的機會，但現在機率較低，只有四到五成，較東邊則有七到八成發展機會，要注意10日至11日熱帶性低氣壓或颱風生成的機率。

他也指出，展期資料顯示，9月中旬後至9月底降雨偏少，10月初開始北部降雨逐漸轉偏多趨勢。但後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。

賈新興 雨量

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