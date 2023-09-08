快訊

大直建案致民宅塌陷…撤離逾300住戶 蔣萬安今早再赴現場

好天氣要來了！ 賈新興：下周一到周五天氣穩定 中旬至月底降雨偏少

6款限時免費LINE貼圖來了！精品隱藏版爽用到明年 工作奴、發懶者也有專用款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

集水區大雨 曾文、烏山頭水庫蓄水一舉破5億噸可保整年

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
集水區終於大雨，曾文水庫烏山頭水庫蓄水一舉突破5億噸。圖／南部水資源局提供
集水區終於大雨，曾文水庫烏山頭水庫蓄水一舉突破5億噸。圖／南部水資源局提供

接連颱風來襲，平地大雨連連；南部主要水庫集水區卻細雨綿綿；昨天嘉南平原平地大雨持續至今，受惠低壓帶對流雲系聚集，台灣第一大曾文水庫與烏山頭集水區終於也雨勢不斷，連兩天雨量比海葵登陸時還大，今天蓄水量終於一舉突破五億立方公尺。明年汛期前民生灌溉用水危機完全解除。

水利署水情資料顯示，曾文水庫上午7點蓄水量4億3294萬立方，有效容量85.42%，烏山頭水庫蓄水量6913萬立方、有效容量8727%，曾文、烏山頭蓄水合計終於超過五億立方公尺。

南部地區各大水庫集水區昨晚到今天凌晨的大雨效應持續，蓄水量還持續增加，過去5小時曾文水庫又持續進水超過264萬立方公尺。供應台南民生用水的南化水庫則是持續滿庫放水。

昨天台南主要水庫集水區降雨超過1500萬立方米，部分水庫進水太多，還必須放流。攸關明年嘉南平原農作物灌溉以及民生用水的曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量繼續上升，終於在今天上午7點突破5億大關。

曾文水庫 烏山頭水庫 台南

延伸閱讀

曾文水庫連日雨水位卻是忽高忽低 水利署：實在不得已

老天幫忙了！曾文水庫儲水量4億立方公尺 趕在颱風來前達標

曾文水庫蓄水量達7成 大埔鄉遊湖賞鷹、看山豬再度開航

曾文水庫儲水七成水情仍「亮燈」？南水局：實在不得已

相關新聞

好天氣要來了！ 賈新興：下周一到周五天氣穩定中旬至月底降雨偏少

最近大雨一直下，不少地方甚至積水或淹水。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」Y...

集水區大雨 曾文、烏山頭水庫蓄水一舉破5億噸可保整年

接連颱風來襲，平地大雨連連；南部主要水庫集水區卻細雨綿綿；昨天嘉南平原平地大雨持續至今，受惠低壓帶對流雲系聚集，台灣第一...

今仍要防劇烈天氣 吳德榮：明水氣南移中南部仍有大雷雨

這幾天各地大雨，不少地方下到淹水。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，大雨再一天...

低壓帶+對流雲系旺盛 4縣市大雨特報

氣象局上午7時30分針對新竹市、新竹縣、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島發布大雨特報，影響時間為上午，呼籲民眾注意。

台鐵有救嗎／台鐵如何借鏡JR西日本研討會 擺脫「口號式」改革？

台灣歷經普悠瑪號事故與太魯閣號事故，是社會難以抹滅的傷痕；日本也曾經在鐵路民營化後，發生追求準點、人為疏失造成107人死亡的福知山線事故。台日都曾面臨嚴重的鐵路重大事故，福知山線事故遺族、鐵路改革專家與作家日前來台交流，除了對台鐵字字針砭，在專題研討會中，也帶來許多可做為政府、部會到台鐵公司借鏡的觀察與重點，聯合報數位版紀錄這歷史一頁，企望成為「事故社會化」中，重要的敲門磚，督促台鐵擺脫「口號式」改革。

天氣風險：今中南部、花東午後仍有強降雨 恐下到入夜

大雨大雨一直下。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，昨天台灣各地仍顯著降雨，由於北風稍微增強，最不穩定區域往南移動，北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦