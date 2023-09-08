集水區大雨 曾文、烏山頭水庫蓄水一舉破5億噸可保整年

接連颱風來襲，平地大雨連連；南部主要水庫集水區卻細雨綿綿；昨天嘉南平原平地大雨持續至今，受惠低壓帶對流雲系聚集，台灣第一大曾文水庫與烏山頭集水區終於也雨勢不斷，連兩天雨量比海葵登陸時還大，今天蓄水量終於一舉突破五億立方公尺。明年汛期前民生灌溉用水危機完全解除。

水利署水情資料顯示，曾文水庫上午7點蓄水量4億3294萬立方，有效容量85.42%，烏山頭水庫蓄水量6913萬立方、有效容量8727%，曾文、烏山頭蓄水合計終於超過五億立方公尺。

南部地區各大水庫集水區昨晚到今天凌晨的大雨效應持續，蓄水量還持續增加，過去5小時曾文水庫又持續進水超過264萬立方公尺。供應台南民生用水的南化水庫則是持續滿庫放水。

昨天台南主要水庫集水區降雨超過1500萬立方米，部分水庫進水太多，還必須放流。攸關明年嘉南平原農作物灌溉以及民生用水的曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量繼續上升，終於在今天上午7點突破5億大關。