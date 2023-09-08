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天氣風險：今中南部、花東午後仍有強降雨 恐下到入夜

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今各地都有降雨機會，中南部、花東午後仍有強降雨，恐下到入夜。本報資料照片
今各地都有降雨機會，中南部、花東午後仍有強降雨，恐下到入夜。本報資料照片

大雨大雨一直下。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，昨天台灣各地仍顯著降雨，由於北風稍微增強，最不穩定區域往南移動，北部降雨緩和許多，但中南部及花東下午到入夜以後持續下大雨，多個縣市發布豪雨特報，預估今天大氣環境跟昨天相似。

歐宗學指出，今各地都有降雨機會，北部大致在東北風環境中，降雨強度較低，中南部、花東在不穩定區域，午後仍可能有局部大雷雨，且雨勢有機會延續到入夜以後。

歐宗學說，周末期間台灣東方到東北方海面有低壓發展，原先預期會帶來北風環境，使台灣整體天氣穩定許多。不過新的預報看起來低壓發展位置以及強度仍有相當不確定性，如果強度較低且距離較遠，北風強度可能仍然不足，使得不穩定區域還是停留在台灣上空，而非如先前預期南移至巴士海峽。

因此，預估北部、宜蘭天氣大致轉為迎風面短暫陣雨，中南部及花東在最差情況下，可能還是類似最近幾天的不穩定天氣，午後到夜間都還是有局部較大雨勢機會。

歐宗學說，下周天氣跟周末連動，目前看仍然是比較穩定的型態，各地多雲到晴，北東部有局部迎風面降雨，中南部及各地山區午後仍有局部短暫陣雨機會。近期天氣預測不確定性比較高，實際狀況要觀察周末兩天預報是否發生變化。

豪雨 大雷雨

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