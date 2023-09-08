今仍要防劇烈天氣 吳德榮：明水氣南移中南部仍有大雷雨

這幾天各地大雨，不少地方下到淹水。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，大雨再一天，周末(9、10日)「「季風低壓」水氣帶往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，仍有局部大雷雨，北台灣平地天氣趨穩、晴時多雲。

吳德榮指出，觀測資料顯示：今晨紅外線雲圖顯示，華南、南海至台灣有雲層消長，為「季風低壓環流」的雲系，其中包括「海癸殘餘」、昨日的午後對流的殘餘。東南部有強回波，為東移的午後對流，伴隨明顯降雨。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，平地應注意「急雨積水」，山區已有連日大量降雨，也應注意「坍方、落石、土石流」的發生。

各地區氣溫：北部23至33度、中部23至34度、南部24至34度、東部23至33度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周末(9、10日)「季風低壓」水氣帶往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，仍有局部大雷雨，北台灣平地天氣趨穩、晴時多雲。下周一至周四(11至14日)微弱東北風影響，除迎風面東北部及午後山區偶有局部短暫降雨機率，各地天氣穩定、晴時多雲。

至於第13號颱風「鴛鴦」，吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，仍為「輕颱下限」，今晚登陸日本本州，明日變性溫帶氣旋，有相關行程應注意。