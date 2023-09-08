快訊

今仍要防劇烈天氣 吳德榮：明水氣南移中南部仍有大雷雨

追1.3億價差！超思進口蛋巴西報關3.41億…抵台變4.7億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今仍要防劇烈天氣 吳德榮：明水氣南移中南部仍有大雷雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天水氣仍多，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨。本報資料照片
今天水氣仍多，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨。本報資料照片

這幾天各地大雨，不少地方下到淹水。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，大雨再一天，周末(9、10日)「「季風低壓」水氣帶往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，仍有局部大雷雨，北台灣平地天氣趨穩、晴時多雲。

吳德榮指出，觀測資料顯示：今晨紅外線雲圖顯示，華南、南海至台灣有雲層消長，為「季風低壓環流」的雲系，其中包括「海癸殘餘」、昨日的午後對流的殘餘。東南部有強回波，為東移的午後對流，伴隨明顯降雨。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，平地應注意「急雨積水」，山區已有連日大量降雨，也應注意「坍方、落石、土石流」的發生。

各地區氣溫：北部23至33度、中部23至34度、南部24至34度、東部23至33度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周末(9、10日)「季風低壓」水氣帶往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，仍有局部大雷雨，北台灣平地天氣趨穩、晴時多雲。下周一至周四(11至14日)微弱東北風影響，除迎風面東北部及午後山區偶有局部短暫降雨機率，各地天氣穩定、晴時多雲。

至於第13號颱風「鴛鴦」，吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，仍為「輕颱下限」，今晚登陸日本本州，明日變性溫帶氣旋，有相關行程應注意。

吳德榮 大雷雨

延伸閱讀

大雷雨劇烈天氣再兩天 吳德榮：周六水氣帶南移北部天氣穩定

海葵解除陸警！吳德榮：今起大氣不穩定 鴛鴦颱風將生成不侵台

海葵近巔峰、傍晚登陸台東 吳德榮：注意破壞性強風豪雨

海葵明天可能登陸台東 吳德榮：動向有變數 憂恐「在台灣附近迴轉」

相關新聞

今仍要防劇烈天氣 吳德榮：明水氣南移中南部仍有大雷雨

這幾天各地大雨，不少地方下到淹水。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，大雨再一天...

薪水誘人工時彈性 看護轉投日照、長照 醫院缺工

衛福部健保署續辦住院整合照護試辦計畫，期盼減輕病患家屬負擔，但醫院看護人力短缺已是常態，專家表示，長照二點○實施後，單項...

住院共聘看護 健保署挹注5.6億

健保資料顯示，一一一年住院人數一七八萬人，平均住院天數為九點五天，對有看護需求的患者來說，一天約三千元看護費用，經濟負擔...

6款限時免費LINE貼圖來了！精品隱藏版爽用到明年 工作奴、發懶者也有專用款

聯合新聞網《科技玩家》本周又嚴選全新6款LINE限時免費貼圖囉！此次還包含了3款隱藏版，其中精品款「MISS DIOR情人節浪漫貼圖」與很適合充滿正能量的「工作奴」使用的「發寶×HOOHOOLAB」，都可使用180天，若從今日用起，可用到明年過年後還在用，相當划算，另外小編也推薦外型如麻糬的「黑噗娃」，很適合發懶時使用，讀者可別錯過囉。

老後安居／不和丈夫一起住！81歲找年輕人當室友 青銀共居不怕有代溝

一頭褐色短髮，纖細頸子上配掛一條珍珠白項鍊，腳穿一雙夾腳拖，端坐在米白色沙發椅中，從自己編織的茶墊上，拿起素白茶杯啜幾口朋友送的茶，舉手投足間流露出優雅。她是住在新店央北青年社會住宅的詹莉莉，今年81歲，眾人喚她為「莉莉姐」。 想像中，長者應與家人同住一塊，享受天倫之樂；又或獨居空蕩蕩的宅子，自己照顧自己。但是，81歲的莉莉姐卻從2021年起，以「跨世代共居種子戶」的身份住在央北社宅，平日開設兒童繪本課，陪伴社宅孩童。究竟是什麼原因讓她選擇不和丈夫住在一起，反而找年輕人一起當室友？以下就帶您走進莉莉姐的家，深入了解青銀共居這種新型態的老後居住模式...

沒有哭戲的吳念真國民戲劇 「人間條件8」喜劇談男人70

「這齣戲第一沒有哭泣的場面，第二沒有死人。」綠光最新作品「人間條件八：凡人歌」昨天舉行發表會，導演吳念真透露新劇顛覆台灣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦