中國信託新舞臺藝術節登場 金融園區首度變身沉浸劇場

長頸鹿和獅子集體逃跑？中國信託新舞臺藝術節公益場「偶是大未來」，16日(週六)下午2時將在中國信託金融園區登場。近四米高的長頸鹿、威風凜凜的獅子等巨型戲偶將在園區現蹤，等著大小朋友捕捉牠們的身影。戶外公益場也在午後不斷電演出，「大偶快閃」、「故事屋劇場」等十四檔精彩偶戲接力上演，加上充滿趣味的闖關攤位，所有活動皆為免費參加。

中國信託新舞臺藝術節邁入第九年，每年都會舉辦公益場，邀請偏鄉學子、社福團體走進劇場。中國信託文教基金會今年攜手偶戲劇團「無獨有偶工作室劇團」將劇場搬到戶外，公益場首次移師中國信託金融園區，園區和周圍的三重世貿公園將變身戶外沈浸式劇場，每個轉角都能看見「偶」。無獨有偶術總監鄭嘉音表示，當天將演出「飛躍世紀」，除了人氣巨型偶長頸鹿、獅子全員出動，還有神秘嘉賓初登場。

此外，宜蘭內城國中小化育分校全校25名小學生將化身操偶師，以自編自創的偶戲「山林保衛戰」為新舞臺藝術節公益場揭開序幕。中國信託文教基金會自2017起啟動偏鄉藝文教育專案「夢想家圓夢工程」，攜手各領域藝術導師進駐偏鄉學校，透過藝術教育為孩子開啟視野、建立自信，最終登上圓夢舞台。

去年起無獨有偶工作室劇團在化育分校展開偶戲教學。這所小學位處曾有「蝴蝶王國」美譽的中華村，卻因砂石開採自然生態受到破壞。在無獨有偶的帶領下，化育分校校門口的柑橘樹、室內籃球場成為偶戲教室，小朋友用回收報紙製偶，自編劇本、歌詞聯合創作偶戲作品。這群小小操偶師將與無獨有偶演員聯合演出對抗砂石車、保護山林的在地故事。

如果還想跟戲偶或偶戲藝術家進一步互動，千萬別錯過台、泰六位偶戲藝術家在三重世貿公園的演出：有俏皮活潑的小丑算命攤、快被小袋鼠累壞的袋鼠媽媽、森林裡的說書人也會定點定時「開講」；除了精彩演出，新舞臺藝術節公益場還有充滿驚喜的闖關活動，集章就能兌換好禮。