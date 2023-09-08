中信新舞臺藝術節 大小操偶師尬戲

中國信託新舞臺藝術節公益場「偶是大未來」，將於十六日下午二時在中國信託金融園區登場。近四米高的長頸鹿、威風凜凜的獅子等巨型戲偶將在園區現蹤，等著大小朋友捕捉牠們的身影。戶外公益場也在午後不斷電演出，「大偶快閃」、「故事屋劇場」等十四檔精彩偶戲接力上演，加上充滿趣味的闖關攤位，所有活動皆為免費參加。

中國信託新舞臺藝術節邁入第九年，每年都會舉辦公益場，邀偏鄉學子、社福團體走進劇場。中國信託文教基金會今年攜手偶戲劇團「無獨有偶工作室劇團」將劇場搬到戶外，公益場首次移師中國信託金融園區，園區和周圍的三重世貿公園將變身戶外沈浸式劇場。

無獨有偶術總監鄭嘉音表示，當天將演出「飛躍世紀」，除了人氣巨型偶長頸鹿、獅子全員出動，還有神秘嘉賓初登場。

此外，宜蘭內城國中小化育分校全校廿五名小學生將化身操偶師，與無獨有偶聯合演出對抗砂石車、保護山林的故事，以自編自創的偶戲「山林保衛戰」，為新舞臺藝術節公益場揭開序幕。

中國信託文教基金會自二○一七年起啟動偏鄉藝文教育專案「夢想家圓夢工程」，攜手各領域藝術導師進駐偏鄉學校，透過藝術教育為孩子開啟視野、建立自信，登上圓夢舞台。更多中國信託新舞臺藝術節公益場「偶是大未來」資訊https://bit.ly/3sALBS3