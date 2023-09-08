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嚇人！北市大直建案鄰樓房屋傾斜 眾人眼前突下陷…1樓已消失

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心血管藥別混吃紅花 藥師到宅衛教救命

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

台灣經歷3年新冠肺炎疫情，社區藥局扮演抗疫的重要角色。新北市藥師公會理事長許有杉表示，長者常看很多科醫師，有時重複用藥或藥效衝突，服用心血管疾病用藥，又使用紅花等中藥，導致過度抗凝血，受傷時無法凝血，恐危及性命。透過藥師到宅服務，可以發現這些問題，並協助正確用藥，長者的慢性病因此可獲得控制。

許有杉指出，疫情期間有超過250間社區藥局參與送藥到府服務，在幅員遼闊的新北，幫助許多民眾度過疫情的難關，但疫情前藥師就有提供多重慢性用藥、身心障礙等民眾到宅進行用藥整合的服務。

社區藥局也是醫療器材購置據點。許有杉說，民眾自行購買輔具常會因不清楚申請流程及該選擇什麼輔具而煩惱；需要購置輔具的民眾也常有領藥的需求，社區藥師可以透過健保雲端系統，隨時了解民眾的病情變化，民眾若能在鄰近的社區藥局直接買到需要的輔具，可減少來回奔波的辛勞，並且得到全方位的照顧。

長者罹患失智症的問題成為近年長照重點議題。許有杉指出，新北市藥師公會和衛生局合作，目前已有533間藥局成為守護失智者安全的友善據點，成為新北市失智共同照護網成員。

許有杉表示，有些藥師自發性的加入失智照護據點，提供社區長輩延緩失智、失能的課程服務，提供病人與家屬一個開放的環境，讓他們可以分享彼此的經驗，獲得情感支持和實用建議，希望消除社會對失智症的誤解和偏見，讓社區居民更加關心和支持失智症患者及其家屬。

失智症 藥局

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