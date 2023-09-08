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非聽不可／做好準備，一個人更能好命退休 線上直播講座
做好準備，一個人更能好命退休 線上直播講座
時間：9月14日(四)晚上7時至8時30分
洽詢：02-2649-1681轉8
揪出破顫．放心生活 心房顫動講座
主講：台大醫院心血管中心心臟內科醫師黃惠君．亞東醫院心臟血管內科醫師邱昱偉．營養師詹詒婷
時間：9月17日(日)下午2時30分至5時
地點：集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號3F)
洽詢：02-8692-5588轉2546
「奉獻．懷念」張昭鼎基金會 成立30周年音樂會
時間：9月17日(日)下午2時30分
地點：國立新竹高中演藝廳(新竹市東區學府路36號)
索票：當天至新竹高中警衛室索票或來信：cctmf1994@gmail.com
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