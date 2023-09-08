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健康你我他／健康分數退步 提醒我改善偏執

聯合報／ 文／以薰（新北永和）
今年健康分數低於平均值，對於平日就很注重養生的我，感到不可思議。圖／以薰提供
今年健康分數低於平均值，對於平日就很注重養生的我，感到不可思議。圖／以薰提供

望著上次做的退休準備分數69分，這次則是57分，退步幅度不小，敲響警鐘。

這兩年有計畫的結合興趣與能力做好社會連結，參與讀書會及走遊課，認識不少同好，在宗教團體裡擔任幹部，奉獻自己所學，獲得不少鼓勵，改善了上次分數較弱的社會連結。就在我自覺各方面都有長足的進步之際，不料，今年的分數讓我訝異不已。

今年健康分數低於平均值，對於平日就很注重養生的我，感到不可思議。是否我對健康的定義太過輕忽？健康的面向是多元的，我以為控制體重、三餐正常就能達到基本標準，看來我該加強健康常識，以具體作為改善我的偏執，「沒有人希望長壽卻不健康」，這不就是我最害怕擔心的事？

我沒勇氣定期做全身健康檢查，很怕出來的結果會嚇到自己。牙齦腫痛都是因為沒定期洗牙，在抵抗力較弱時，牙菌就跑出來做怪，只好乖乖躺上診療椅，聽牙醫師一邊洗牙一邊教育。

經常不顧眼力衰退，直盯電腦忘記時間，等起身時已痠澀疼痛，責難眼鏡行沒把眼鏡配好。哎，根本就是自己平時沒照顧好眼睛。

營養均衡很重要，我該檢討除了定時定量，食材的選擇也需因應年紀及身體狀況做調整，滿足口腹之欲，更要以健康為考量。

退休準備指標，讓我知道哪裡可以再做調整，希望能有一個健康的銀髮歲月。

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