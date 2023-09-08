健康主題館／肩頸痠痛說掰掰 簡文仁教你3招轉身操

剛到辦公室打開桌上電腦寫報告，這一坐大概沒一、兩個小時無法起身，眼睛長時間盯著螢幕，肩頸常會不自覺拱了起來，經年累月下來，教人全身不痠痛也難。

針對上班族的身體痠痛問題，物理治療師簡文仁特別設計並親自示範「轉身」舒緩操，分別為「火字轉身」、「山形轉身」及「腳底開花」等3招，就連正襟危坐的開會時間也能讓你動一動。

簡文仁也提醒，上班族最好每30到40分鐘就起身離開座位走一走，上個廁所、裝個水及喝水，避免久坐造成血液循環不良。

第1招.火字轉身

1.抬頭挺胸，雙腳打開站穩不動。

2.雙手高舉，全身呈現「火」字。

3.轉動頭部、身體、腰部。

功效：能動到肩膀、腰椎、臀部，具擴胸作用。

第二招「山形轉身」。惠弘裕／攝影

第2招.山形轉身

1.坐在位置上，可以將雙手90度上提，上半身呈現「山」字。

2.拳頭用力握緊，進行擴胸運動，

功效：可以運動到握力、胸肌。

第三招「腳底開花」：腳掌左右開合運動。惠弘裕／攝影

第3招.腳底開花

1.如果是長時間的開會，不方便動上半身時，這時藏在桌子底下的雙腳就能動一動，可以腳尖往前、腳跟往後，來回運動。

2.或做腳掌左右開合運動。

滑手機時，另一手可以托住手肘，減輕肩頸、手部的負擔。惠弘裕／攝影

托住手肘看手機 減輕負重

看手機的姿勢彷彿「關公讀書」嗎？小心會讓肩頸過度負荷。簡文仁建議，滑手機時，另一手可以托住手肘，又或者利用腳架等工具，減輕肩頸、手部的負擔。

手機愈看頭不自覺愈往下墜時，簡文仁提醒，要適時變換姿勢，雖然挺直身體滑手機是較好的姿勢，不過難免還是會駝背，此時只要記得做一下肩膀伸展運動，換一下姿勢，就能跟肩頸痠痛說掰掰。