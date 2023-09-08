聽新聞
test
0:00 / 0:00
健康主題館／肩頸痠痛說掰掰 簡文仁教你3招轉身操
剛到辦公室打開桌上電腦寫報告，這一坐大概沒一、兩個小時無法起身，眼睛長時間盯著螢幕，肩頸常會不自覺拱了起來，經年累月下來，教人全身不痠痛也難。
針對上班族的身體痠痛問題，物理治療師簡文仁特別設計並親自示範「轉身」舒緩操，分別為「火字轉身」、「山形轉身」及「腳底開花」等3招，就連正襟危坐的開會時間也能讓你動一動。
簡文仁也提醒，上班族最好每30到40分鐘就起身離開座位走一走，上個廁所、裝個水及喝水，避免久坐造成血液循環不良。
第1招.火字轉身
1.抬頭挺胸，雙腳打開站穩不動。
2.雙手高舉，全身呈現「火」字。
3.轉動頭部、身體、腰部。
功效：能動到肩膀、腰椎、臀部，具擴胸作用。
第2招.山形轉身
1.坐在位置上，可以將雙手90度上提，上半身呈現「山」字。
2.拳頭用力握緊，進行擴胸運動，
功效：可以運動到握力、胸肌。
第3招.腳底開花
1.如果是長時間的開會，不方便動上半身時，這時藏在桌子底下的雙腳就能動一動，可以腳尖往前、腳跟往後，來回運動。
2.或做腳掌左右開合運動。
托住手肘看手機 減輕負重
看手機的姿勢彷彿「關公讀書」嗎？小心會讓肩頸過度負荷。簡文仁建議，滑手機時，另一手可以托住手肘，又或者利用腳架等工具，減輕肩頸、手部的負擔。
手機愈看頭不自覺愈往下墜時，簡文仁提醒，要適時變換姿勢，雖然挺直身體滑手機是較好的姿勢，不過難免還是會駝背，此時只要記得做一下肩膀伸展運動，換一下姿勢，就能跟肩頸痠痛說掰掰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言