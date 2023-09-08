住院整合照護 專家促完善配套

為減輕住院病患家屬照顧負擔，衛福部健保署續辦「住院整合照護服務試辦計畫」，增加預算及試辦醫院數量，共五億六千萬元、八十四家醫院投入試辦，數名住院患者共聘一名病房照服員，如與聘請一對一看護相較，一天約可省下一、兩千元，預計七萬五千人次受惠。

該計畫於去年首次試辦，共四十家醫院參與，廿四家提供內科病房，其次為外科七家、綜合科五家，以及神經內外科、骨科、高齡整合科等，至今年六月累積服務一萬四千多名住院患者。

健保署醫務管理組長劉林義表示，國內高齡化、少子化，老人照顧老人為社會現況，這項試辦計畫希望可以取代部分住院病患的照護及陪伴等需要，並減輕經濟負擔；醫院聘用一名住院照服員，就能拿到七五○健保點值，另針對每名住院患者擬定單日最高支付上限，大大減輕負擔。

「該試辦計畫提供住院民眾多一個照護選項，減輕家屬照顧、財務負荷。」衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，目前聘用「一對一」二十四小時看護，每日至少需要二四○○至二八○○元；假如參加試辦計畫，在健保署補助下，每一病患最高支付一○五○元，相較自費市場，可以減少六成費用。

健保署長石崇良指出，住院整合照護服務試辦計畫上路後未滿一年，但民眾、護理人員反應不錯，今年擴大辦理預算達五億六千萬元，核定八十四家醫院、四四一四床，較去年增加四十四家、一五六七床，新增醫院已於八月廿八日對外收案。若以平均每次住院十天推估，約七萬五千人次受惠。

蔡淑鳳說，在滿意度調查結果顯示，無論民眾、家屬及護理人員、照服員等都超過八成，護理師認為，可減輕工作負荷，不必延遲下班。至於照服員，薪資雖然較少一點，但有正常勞動工時，另與護理人員一起工作，相互幫忙，增加歸屬感。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋肯定衛福部、醫院努力投入此計畫，由一名照服員照顧病房內多位病人，照服員與護理人員需彼此搭配合作，減輕工作壓力；再者，整合照護計畫可扭轉「家人住院要自己顧」的傳統「孝道」觀念，減緩照護負擔。

台北榮總今年加入試辦計畫，北榮副院長李偉強表示，挑選了復健科、神經內科等五十床病房加入計畫，主因為中風、車禍等患者住院後，需要旁人協助翻身、換衣服、餵食，在照服員代勞下，讓更多患者獲得照護。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁提醒，目前住院病人多由家屬或自聘看護協助餵食，若由醫院統一聘用的照服員，如在餵食中，病人不慎噎到，引發吸入性肺炎等不良事件，醫院恐面臨被告、賠償，衛福部應擬定相關配套措施。