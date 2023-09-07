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台灣大16度獲「天下永續公民獎」10強 支持新能源開發

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣大哥大第16度入榜「2023天下永續公民獎」前10名，台灣大總經理林之晨今天代表受獎。圖／台灣大提供
台灣大哥大第16度入榜「2023天下永續公民獎」前10名，台灣大總經理林之晨今天代表受獎。圖／台灣大提供

天下雜誌今舉辦「2023天下永續公民獎」頒獎典禮，台灣大哥大第16度入榜前10強，榮獲大型企業組第5名，除發展全方位科技教育計畫，也將ESG納入高階經理人年終檢核目標，同時創電信業先例，將「永續發展委員會」提升至董事會層級，由董事長蔡明忠與5位獨董監督與強化ESG各面向發展。

台灣大總經理林之晨代表受獎時說，台灣大今年8月成為全亞洲第一家通過SBTi（Science-Based Target initiative）2050年Net-Zero審查的電信業者；林之晨指出，台灣大2022年綠電採購僅占全台3%，卻已是第二名大戶，相較第一名的86.9%，有巨大的懸殊，顯示台灣綠能嚴重不足，急需政府更加重視新潔淨能源的開發，這也是台灣大與富邦集團共同支持中研院「淨零科技研發產研合作」的原因。

林之晨表示，在公司治理部分，台灣大高階主管薪酬連結ESG績效，基層自發性發動跨部門工作坊，共同訂定永續目標，逐年檢核成果，以全面升級的「 2035心大願景計畫 2.0（Zetta Connected 2.0）」，具體提出責任企業、攜手創新、體驗未來、創利社會、自然共好等5大願景，呼籲產官學共同投入新綠能開發。

另外，台灣大也創電信業先例，董事會獨立董事席次超過半數，且將「永續發展委員會」提升至董事會層級，由蔡明忠先生擔任召集人，與5位獨董360度監督與強化ESG各面向發展。

社會參與面，台灣大以「用科技擁抱愛」為主軸，運用科技職能推動26個專案，今年8月完成的第七屆「Coding FUN偏鄉玩程式」，自多年來推動偏鄉學子寫程式驅動無人自走車後，今年全新啟動無人機組裝和編寫程式課程，後續更有為期1年的在地師培計畫，為更多偏鄉學子開啟科技學習的大門。

董事長蔡明忠指出，台灣大除落實低碳營運、提高綠電占比，更積極結合科技力，支持中研院開發新型態潔淨能源，目前研究團隊已將「去碳燃氫」與小型實驗發電機組串接，以氫能取代天然氣，展開測試運轉，盼運轉順利成功並放大發電能量，助力台灣能源轉型。

蔡明忠進一步指出，台灣大秉持自然共好，將2023年訂為「生物多樣性元年」，制定生物多樣性保護宣言，倡議121家供應商加入倡議外，也導入自然相關財務揭露（TNFD）架構，擴大對生物多樣性的全面關懷，台灣大預計2050年實現生物多樣性淨正向衝擊，同時終止任何形式的毀林行為，實踐淨零承諾與生物多樣性保育，與自然共榮共存。

偏鄉 願景 中研院

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