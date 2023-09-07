血壓居高不降！藥師到宅關懷揪出「這補品」惹禍

隨著台灣邁向超高齡社會，長照議題更加不可忽視，疫情期間社區藥局協助口罩、快篩實名制等防疫措施，除此之外，藥師也能夠在長照體系中，扮演相當重要的角色。新北市藥師公會監事、藥師鄭雅云表示，民眾喜歡買補品調理身體，但曾有民眾吃抗凝也藥物又吃「人蔘」反讓血壓飆高，藥師時常在社區發現類似案件，顯示出藥師在社區長照網中扮演相當重要的角色。

藥師服務範疇更多元化，現今的藥師積極進入社區，突破傳統藥局的界限，提供居家式藥事照護服務，以確保民眾正確使用藥物。鄭雅云表示，曾有一位73歲長期洗腎的女性，在醫院已開立了胃藥，到洗腎中心洗腎時也因為胃不舒服，醫師又開立了相同類型的胃藥，她自己也沒有發現，直到藥師到宅協助整理藥品時才發現，否則民眾可能會吃下過多的藥品，產生過猛的藥效。

鄭雅云說，類似的狀況其實不少見，長輩時常會到不止一間醫療院所就診，有時健保雲端藥歷不一定都會清楚記載，可能有「重複開藥」、「開立交互作用藥品」的狀況產生；最常見的是民眾就醫後，又自行購買「補品」來吃，卻不清處會影響藥品作用。

鄭雅云表示，曾有民眾在吃醫師開立的抗凝血藥物治療心血管疾病，但又跑去買銀杏相關補品，導致抗凝血藥物讓血液流速加快，補品又促進血管擴張，增加腦部血液循環，除非在醫師評估下有其必要性，否則通常不會建議這樣服用。另外，人蔘也常被民眾拿來冬季進補，但服用高血壓藥後，服用人蔘會讓血壓飆高，即使標榜溫補的人蔘也會讓血壓升高，都要相當注意。

鄭雅云表示，藥師投入社區照護網中，可以提供6大服務：

1.評估及整合複雜且多元的用藥情況：

依病人正在使用的藥品進行全面性的評估，包括中藥、西藥和保健食品。透過整合及評估來減少重複用藥的發生、簡化病人的藥物品項、降低藥物交互作用、不適當用藥的情形；藥師也會依需求提出用藥建議，調整藥物的劑量、劑型或是頻次，確保病人在服用藥物時能夠達到最佳的療效，同時避免可能的用藥風險。

2.提供病人個別化服藥建議：

藥師根據病人的生理功能、生活作息和特殊情況，設計專屬病人的用藥方案，從而更好地配合病人的需求。例如使用鼻胃管需要管灌餵食的病人，需選擇適合磨粉的藥品劑型。

3.出院後的用藥情形追蹤與評估：

病人甫出院回到家中，對藥品使用還不熟悉，或是病況仍不穩定有變化，此時藥師進入居家服務，可以協助病人及家屬了解出院用藥外，在病情狀況不穩定時，可擔任醫師病人間溝通的橋梁，提出有效的建議，調整至最適合病人的用藥狀況，緩解病人出院後對藥品使用的不安全感，達到正確用藥改善病情的目標。

4.藥品衛教 正確使用藥品：

藥師提供病人及其家屬有關藥品的正確認知，鼓勵病人遵循醫囑，提高服藥的順從性，並提供生活方式上的建議，改善病人的生活品質。例如：確認病人服用藥品的時間及方法的正確性、藥品是否適當儲存、提醒使用藥品時的注意事項、及有無過期藥品等。

5.生活指導 減少新藥品的需求：

提出生活指導，如飲食、運動、飲水、社會參與、生理數值量測、健康管理等，幫助病人改善疾病狀況，減少藥物的使用。例如：腸胃蠕動緩慢導致的便秘，並非總是需要藥物來解決，鄭雅云藥師指出，依病人情況，可以通過合理的營養改善、多攝取膳食纖維，增加活動及飲水量，有效改善便秘情況，減少對新藥品的需求。

6.跨專業合作 建構理想治療計劃：

藥師進入居家服務，除了協助醫師和病人間的溝通外，還有轉介病人的重要功能，如失智症轉介服務、長照轉介服務，例如吞嚥困難病人可協助轉介給治療師等；協助專業間的合作，讓不同的專業職種都能夠了解病人的情況，一起建構更理想的治療計劃。