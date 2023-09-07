天氣仍不穩！明天低壓帶影響時晴時雨 陽光周六先在北台灣露臉

中央氣象局傍晚發布15縣市豪大雨特報，影響至晚間。明天持續受低壓帶影響，加上對流雲系發展旺盛，各地依舊天氣不穩，時晴時雨，尤其東南部留意大雨或豪雨；周六起，天氣漸回穩，水氣由北往南減少，北台灣陽光露臉，但中南部、東南部仍有雨勢。

中央氣象局預報員劉宇其表示，明天台灣仍受低壓帶影響，水氣仍多，各地短暫雷陣雨，尤其中南部、東半部留意午後大雨或豪雨以上等級降雨。

周六，北部回歸多雲到晴，中南部、台東水氣仍多，南部有局部大雨發生機率；基隆北海岸、宜蘭、花蓮迎風面有零星短暫陣雨。周日，水氣更少，雨勢緩和，中部以北多雲到晴，南部、東南部局部短暫陣雨，北海岸、宜花不定時零星陣雨。

下周一到下周四，天氣更穩定，各地多雲到晴，花東、恆春零星陣雨，其他地區午後零星雷陣雨。

溫度方面，未來一周各地高溫普遍30至34度。