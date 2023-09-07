史上最熱夏天腋下汗流不止 臨床醫：就醫民眾增2成

今年夏季異常炎熱，許多民眾容易出汗生異味，先前20多名手汗、腋下多汗民眾因進行「手汗手術」後，出現全身代償性出汗的後遺症，甚至為此到衛福部陳情抗議。醫師表示，臨床觀察今年夏天因出汗問題前來就醫的民眾增加了2成，且學生族群有明顯增加。

對多汗症患者來說，今年的酷暑相當令人煎熬。長庚醫院皮膚部副部長、美容醫學中心主治醫師黃耀立表示，先前多位多汗症自救會患者至衛福部陳情抗議，因為接受「交感神經切除手術」欲解決手汗問題，卻出現不可逆的嚴重「汗水代償」術後成為全身性出汗，反而體味更重，陳情希望衛福部能廢止此項手術，不再造成更多受害者。

黃耀立說，傳統交感神經阻斷術是從腋下開孔進去，讓肺塌陷找到中膈腔裡面的交感神經叢後燒掉，一旦神經被破壞，上半身雖不會排汗，但汗水可能轉移到下半身，變成代償性多汗，除非代償的部位是腋下，否則目前的醫療無法處理。

「多汗症治療上，國人愈來愈不愛開刀。」黃耀立表示，不管侵入式的手術，或非侵入式的治療，近五年來非開刀病患明顯有增加，過去一個夏季會處理到50位病患，現在已成長一倍，約100位左右。今年整個暑假也增加了2成的病患，都希望解決多汗症的困擾，學生族群居多，但也有不少上班族前來求醫。

黃耀立分享一名個案洪小姐，為典型家族遺傳多汗症患者，家中4姊妹就有3人有腋下多汗及異味問題，嚴重時汗水更會直接滴到地上，挑選衣服時更擔心腋下出汗讓衣服「變色」被看見，經皮膚科醫師諮詢後，進行了非侵入性止汗術療程，才讓困擾已久的問題得到緩解。

黃耀立表示，目前常見止汗治療為侵入性手術內視鏡旋轉刀，以及透過微波熱能非侵入性的方式讓汗腺萎縮。由於侵入性手術需要恢復期，運動員或是勞力工作者，術後恢復期會造成工作困擾都會選擇非侵入性的治療，術後第二天就能工作，也不會出現代償出汗的狀況。