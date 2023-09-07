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「享讀福爾摩沙」創新書市9月接棒 宜蘭「森活市集」、新北「以河為名」讓閱讀走進日常

文／ 文化部提供

在繁忙日常中，有多久沒有靜下心來，好好感受閱讀的力量與美好？為支持實體書店疫後振興，由文化部獎勵辦理的「享讀福爾摩沙」創新書市，獲得全國22縣市實體書店熱烈響應，延續上月首場大型書市在高雄與澎湖兩地起跑的聲量，9月則有宜蘭跟新北的書市接棒登場，歡迎民眾透過逛市集、買書籍進而認識及走入全台各地的特色書店。

「享讀福爾摩沙」創新書市活動從今（112）年7月開始至明（113）年5月，串連全臺各地書市、超過百場活動熱烈展開！首場大型書市8月26日於高雄衛武營、澎湖前寮里順利舉行，總計約110個攤位、超過3萬人次參與，讓大眾看見書店的力量。高雄場由三餘書店聯手超過20間在地獨立書店，在衛武營廣場辦理「讀冊雄hó踅 等你來＋1」書市活動，以親子、寵物為主題，吸引民眾感受豐富的閱讀體驗，10到12月也會陸續辦理旗山、美濃、岡山場，歡迎熱情響應。

文化部表示，接續高雄與澎湖的藝文能量，下一場創新書市將由回家生活書食小舖接棒，於9月9日（本周六）在宜蘭羅東林業文化園區辦理「林業小鎮森活書食節」，邀請嶼伴書間、鹿鹿雜貨書鋪、春陽號漁港小書房、哲思書棧、日光山森林茶書苑等獨立書店，以及Lamit材料工作室（藤編）、織心擺渡（手織布）、飛鳥小屋（木作、陶作）、勝美市集（在地小農產品）等森林系／自然器物設計、手作烘焙攤位參與。此外，還邀請《南方•寂寞鐵道》作者蕭菊貞進行新書講座、在地街頭藝人即興彈唱演出，以及泰雅家屋、光織屋、饒愛琴伊命工作室等民藝文工作坊現場展示作品。

回家生活書食小舖負責人張瑞美表示，書店同時也從事出版，見證40幾年的書業盛衰，希望透過這次市集，串連宜蘭在地獨立書店，並且吸引大家逛逛充滿創意的攤位，購買幾本好書，找回對生活的溫度和熱情。

另外還有無論如何書店，以924世界河川日為發想契機，規劃一系列「河市集」：包含河岸單車走讀、實體講座等活動，並邀請地方聚落市集，邀請書店、咖啡、甜點工作室，織品、陶器、攝影、社區大學等駐點。

首發活動將於9月16日（六），在新北市三重的逃逸線書室開跑，以「家離水那麼近」為名結合三重在地和淡水的書店夥伴，並以知名作家吳明益老師的作品為連結，提供一場匯聚文學、咖啡甜點及文創手作、攝影等人文藝術元素的生活饗宴。更多活動資訊歡迎上「享讀福爾摩沙」書市資訊網站查詢(https://readtaiwan.moc.gov.tw)。

9月9日宜蘭羅東林業文化園區「林業小鎮森活書食節」現場有書香、文創工藝還有咖啡點心和街頭藝人彈唱演出 ，還特邀《南方,寂寞鐵道》導演蕭菊貞舉辦分享講座，並準備多款火車紀念戳章，讓鐵道迷帶回滿滿的紀念回憶！ 圖／回家生活書食小舖提供
9月9日宜蘭羅東林業文化園區「林業小鎮森活書食節」現場有書香、文創工藝還有咖啡點心和街頭藝人彈唱演出 ，還特邀《南方,寂寞鐵道》導演蕭菊貞舉辦分享講座，並準備多款火車紀念戳章，讓鐵道迷帶回滿滿的紀念回憶！ 圖／回家生活書食小舖提供

9月16日三重逃逸線書室小市集結合咖啡、甜點、編織、陶器、攝影、書店，還有河岸單車走讀、實體講座等多元感官的體驗活動，帶領大家親身體驗淡水河流域的迷人之處。 圖／游登森攝影
9月16日三重逃逸線書室小市集結合咖啡、甜點、編織、陶器、攝影、書店，還有河岸單車走讀、實體講座等多元感官的體驗活動，帶領大家親身體驗淡水河流域的迷人之處。 圖／游登森攝影

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