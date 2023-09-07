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台灣赴美人數飆升 今年上半年較去年同期成長318%

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
美國旅遊推展協會、美國國家旅遊局及美國在台協會商務組，在高雄舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」。記者徐如宜／攝影
美國旅遊推展協會、美國國家旅遊局及美國在台協會商務組，在高雄舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」。記者徐如宜／攝影

美國旅遊推展協會、美國國家旅遊局及美國在台協會商務組，疫情解封後今天首次在高雄舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」。美國旅遊推展協會會長唐靜儀表示，根據觀光局統計，台灣出國旅遊已回復到2019年的五成多，美國更是到八成多，尤其VFR（探訪親友）旅遊市場強勁。協會並向業者們介紹線上資源平台。

台灣赴美旅遊人次快速躍升，「2023美國旅遊旅業說明會」網羅加州、蒙大拿州、關島、迪士尼目的地、荷美遊輪、安維斯租車，以及達美航空與聯合航空，提供美國各地風景介紹、旅遊資訊，以及涵蓋海、陸、空的交通規畫。AIT高雄分處商務組首席商務官艾達文、高雄市旅行同業公會理事長蔡宗佑均，到場表達對美國旅遊推廣的支持。

唐靜儀表示，根據NTTO美國國家旅遊辦公室報告，今年上半年台灣赴美旅遊人次較去年成長高達318%，成長力道強勁，7月已有4萬3千多人次從台灣到美國；台灣飛美的航班載客量平均在九成以上。這次特別在高雄舉辦說明會，希望向南台灣的旅行社業者介紹最多元且深入的美國旅遊相關資訊，台灣赴美旅遊及航班都能持續擴張。

美國國家旅遊局台灣區代表羅世玟詳盡介紹不受時間、空間限制的Brand USA線上資源平台，希望成為旅行社業者的最加助攻。加州、蒙大拿州、關島、迪士尼目的地、荷美遊輪、安維斯租車、達美航空與聯合航空，獻上「玩美」配方，協助業者規畫最吸引旅客的「美」味旅遊套餐，為歲末到明年春節的旅遊商機預作準備。

美國旅遊推展協會、美國國家旅遊局及美國在台協會商務組，在高雄舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」。記者徐如宜／攝影
美國旅遊推展協會、美國國家旅遊局及美國在台協會商務組，在高雄舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」。記者徐如宜／攝影
美國旅遊推展協會、美國國家旅遊局及美國在台協會商務組，在高雄舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」。記者徐如宜／攝影
美國旅遊推展協會、美國國家旅遊局及美國在台協會商務組，在高雄舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」。記者徐如宜／攝影
美國旅遊推展協會、美國國家旅遊局及美國在台協會商務組，在高雄舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」。記者徐如宜／攝影
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美國旅遊推展協會、美國國家旅遊局及美國在台協會商務組，在高雄舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」。記者徐如宜／攝影
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美國在台協會 出國旅遊

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