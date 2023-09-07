快訊

驚悚影像曝！聯結車高速撞分隔島宛如爆炸 駕駛認了打瞌睡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

將盤點健保弱勢長者資格？社家署：未接到健保署需求

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
全民健保示意圖。圖／本報系資料照
全民健保示意圖。圖／本報系資料照

國民黨、民眾黨總統參選人皆提出65歲以上長者免健保費政策。衛福部長薛瑞元昨表示，將補助健保第六類109萬65歲以上長者中，所得相對較低、也未獲其他補助的弱勢者。衛福部健保署署長石崇良今表示，社福資格盤點是衛福部社家署權責，但社家署副署長周道君說，並未接到健保署提出需求，或衛福部長官指示，沒有盤點第6類社福補助的時程或方式。

石崇良今說，健保身份第六類無職業工作者中，分為第一目、第二目，第一目是屬於榮民榮眷，保費已經由退輔會編列先關預算給予補助。第二目是無職業、也無依附對象的獨立加保的65歲以上長者，約有70多萬人，這群長者目前在中央各部會以及地方政府都有一些不同的補助方案，大概有一半以上已經受到補助，要由社家署盤點沒被社福資源照顧到、經濟能力未達一定門檻者，再提出計畫。

周道君則說，社福資源包括低收入戶、中低收入戶，以及社會救助資格等，要以何種標準、條件進行盤點估算，要等健保署提出初步規劃，故目前並無討論時程，也沒有盤點方式規劃。若健保署提出具體方案，衛福部各單位配合盤點。

媒體問，目標的70萬長者中，若排除已有社福資格者，還剩下多少人？補助經費是否由社家署支出？周道君說，因涉及條件設定，目前無法估算有多少人需要補助；經費由哪一單位支出，也有待衛福部長官討論，但還沒收到何時會開會。

衛福部社家署副署長周道君說，並未接到健保署提出需求，或衛福部長官指示，沒有盤點第6類社福補助的時程或方式。圖／本報資料照片
衛福部社家署副署長周道君說，並未接到健保署提出需求，或衛福部長官指示，沒有盤點第6類社福補助的時程或方式。圖／本報資料照片

健保 衛福部 石崇良

延伸閱讀

薛瑞元自嘲嘴快講錯 年長者健保費擴大補助後年才上路

65歲以上健保補助 衛福部：約70多萬無職業者 需再盤點

總統參選人醫療政見連發 薛瑞元：不是提出都要處理

65歲以上健保免費？ 健保署：評估中

相關新聞

雨勢升級！17縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

氣象局下午針對南投、雲林等全台17縣市發布豪大雨特報，恐下到晚上。

將盤點健保弱勢長者資格？社家署：未接到健保署需求

國民黨、民眾黨總統參選人皆提出65歲以上長者免健保費政策。衛福部長薛瑞元昨表示，將補助健保第六類109萬65歲以上長者中...

65歲以上健保全免？ 鄭文燦：不能讓世代間有剝奪感

針對藍白陣營提出全額補助政策，行政院並未完全跟進，遭在野陣營批評做半套。行政院副院長鄭文燦今天表示，行政院認為，一個好的...

薛瑞元自嘲嘴快講錯 年長者健保費擴大補助後年才上路

衛福部長薛瑞元昨天表示，針對65歲以上，無工作、沒有收入且無家屬撫養的保險對象且沒有領取其他補助的民眾（約109萬人），...

企業碳焦慮...環境部：碳權交易辦法最快10月前後預告

碳權交易所今年8月7日成立，但碳費相關子法還在研議中，讓不少企業產生「碳焦慮」。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，碳權交...

貢寮海洋音樂祭來了！下周登場 限定商品、交通資訊搶先看

2023新北市貢寮海洋音樂祭將在9月15日至17日登場，新北市觀旅局提供活動交通接駁資訊，觀旅局提醒，活動期間將實施交通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦