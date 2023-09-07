將盤點健保弱勢長者資格？社家署：未接到健保署需求

國民黨、民眾黨總統參選人皆提出65歲以上長者免健保費政策。衛福部長薛瑞元昨表示，將補助健保第六類109萬65歲以上長者中，所得相對較低、也未獲其他補助的弱勢者。衛福部健保署署長石崇良今表示，社福資格盤點是衛福部社家署權責，但社家署副署長周道君說，並未接到健保署提出需求，或衛福部長官指示，沒有盤點第6類社福補助的時程或方式。

石崇良今說，健保身份第六類無職業工作者中，分為第一目、第二目，第一目是屬於榮民榮眷，保費已經由退輔會編列先關預算給予補助。第二目是無職業、也無依附對象的獨立加保的65歲以上長者，約有70多萬人，這群長者目前在中央各部會以及地方政府都有一些不同的補助方案，大概有一半以上已經受到補助，要由社家署盤點沒被社福資源照顧到、經濟能力未達一定門檻者，再提出計畫。

周道君則說，社福資源包括低收入戶、中低收入戶，以及社會救助資格等，要以何種標準、條件進行盤點估算，要等健保署提出初步規劃，故目前並無討論時程，也沒有盤點方式規劃。若健保署提出具體方案，衛福部各單位配合盤點。

媒體問，目標的70萬長者中，若排除已有社福資格者，還剩下多少人？補助經費是否由社家署支出？周道君說，因涉及條件設定，目前無法估算有多少人需要補助；經費由哪一單位支出，也有待衛福部長官討論，但還沒收到何時會開會。