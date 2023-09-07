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雨勢升級！17縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上
氣象局下午針對南投、雲林等全台17縣市發布豪大雨特報，恐下到晚上。
氣象局指出，低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東縣地區及南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市山區有局部大雨或豪雨，中南部、東半部地區、基隆北海岸及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。
豪雨特報範園：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島。大雨：基隆北海岸、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島，影響時間從下午至晚上。
此外，氣象局也針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分；台南市、雲林縣、嘉義縣、南投縣、彰化縣、嘉義市大雷雨，持續時間至16時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
氣象局並針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續時間至16時50分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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