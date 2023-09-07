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深耕史瓦帝尼14年 北醫附醫：厚實永續夥伴關係

中央社／ 台北7日電

總統蔡英文參訪由台灣與史瓦帝尼合作改建的史京政府醫院。自2009年起投入史國醫療服務的北醫附醫今天表示，醫療團不僅展現台灣醫療實力，更厚實雙方永續夥伴關係。

總統蔡英文於當地時間6日參訪由台灣與史瓦帝尼，合作改建具百年歷史的史京政府醫院；蔡總統說，相信台史兩國的合作成果，可讓世界看見，跟台灣交朋友所帶來的正面訊息，以及台灣希望貢獻世界的努力。

台北醫學大學附設醫院派遣醫療團迄今步入第14年，從支援史國醫療，近年更因應當地缺乏醫學院，致力提升史國醫學教育，協助訓練醫學生，2019年起協助當地建立國家醫師考照制度，並助醫師公會建立多項疾病指導準則，深植史國醫療體系發展。

北醫附醫院長施俊明今天透過新聞稿指出，台史醫療合作在政府及駐史瓦帝尼大使館協助與指導下，涵蓋醫療提升、醫學教育及國際醫衛合作等3大特色，全方位提升史國醫療、公衛與教育，多次到偏鄉義診，並推動寄生蟲防治、瘧疾根除等公共衛生計畫，充分展現台灣醫療實力。

此外，全球面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，北醫附醫2度派專家防疫團，第一時間進入史國協助抗疫，透過教學培訓，建立當地重症醫療能力，厚實雙方永續夥伴關係。

曾2度親自前往史國的施俊明說，駐史國醫療團「從心出發」，關懷史國民眾健康，經過多年深耕，當地居民不論城鄉都可感受到來自台灣的善意與付出，在史國可以深刻感受到當地人的友善與回饋，雙方深厚情誼正是醫療外交的最佳寫照。

於史京政府醫院協助接待的北醫附醫副院長王偉指出，醫療團在史京政府醫院提供門診、專科手術等常規醫療服務，每年服務超過1萬人次；並提供神經外科等當地缺乏科別，完成史國首例神經外科手術，並讓當地居民能夠接受開顱、攝護腺手術以及癌症化療等治療，減少轉診南非的昂貴花費與病情延誤。

醫學院 北醫 蔡英文

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