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企業碳焦慮...環境部：碳權交易辦法最快10月前後預告

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部氣候變遷署今天表示，碳權交易辦法最快在10月前後預告。聯合報系資料照
環境部氣候變遷署今天表示，碳權交易辦法最快在10月前後預告。聯合報系資料照

碳權交易所今年8月7日成立，但碳費相關子法還在研議中，讓不少企業產生「碳焦慮」。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，碳權交易相關辦法有機會在10月前後預告，包含是否以分期計畫來避免「老碳」，並召開研商會與各界討論。

行政院原規畫2023年立法並開徵碳費，但環境部升格後，以法律不溯及既往、各產業減碳難度不一、適用優惠費率目標不同等理由，宣布2025年再開徵。氣候變遷署長蔡玲儀先前表示，企業對於自主減量有共識，但對其標準還有疑慮，9月會再召開會議，針對碳費及自主減量部分加強討論、說明。

黃偉鳴今表示，與碳權交易有關的「溫室氣體減量額度移轉、交易或拍賣管理辦法」還在研議階段，但會盡快加快腳步，最快10月前後預告，並蒐集各界意見，但在預告前，本月一定會召開會議與企業再討論自主減量標準。

針對目前研擬進度，黃偉鳴說，由於減碳的永久性，碳權也永久有效，目前部分國家會透過制度來限制，如歐盟以分期的方式來劃分碳權，必須要在規定年限之後才是有效碳權，避免「老碳」問題，至於台灣是否會有類似規定，也都在研議中。

碳權交易所董事長林修銘在碳權交易所成立時表示，已與國際碳權核發減量認證的國際獨立機構黃金標準（Gold Standard；GS）合作，9月將簽合作備忘錄，最快今年底，碳交所就可以提供外國碳權掛牌交易。

黃偉鳴表示，針對企業買國外碳權是否能抵國內的法規要求，因子法都還在討論當中，初步想法除會限定比例外，也會要求高品質碳權，但什麼是高品質碳權，因國際之間標準不同，因此也還在討論階段。

氣候變遷 減碳 環境部

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