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太魯閣號事故車廂發現遺骨 運安會：一個月完成檢討

中央社／ 台北7日電

太魯閣號事故逾2年，近日卻在事故車廂發現遺物與遺骨。國家運輸安全調查委員會今天說，針對此事，已展開不同單位的橫向溝通以及程序面檢討，預計一個月之內會完成。

太魯閣號0402事故已逾2年，近日卻陸續在事故車廂發現有遺物、遺骨未完成清理，行政院昨天透過新聞稿向家屬致歉，行政院副院長鄭文燦也召開會議檢討，責成交通部、台鐵局、運安會、檢、警、消防等所有參與調查單位，都應檢討是否有未盡周到之處，並請台鐵局擔任關懷小組窗口，主動協助將遺物歸還，並說明事件處理經過。

行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會，除再次向家屬致歉，也針對媒體報導昨天會議台鐵與運安會相互卸責一事解釋指出，相關會議都是要釐清情況，政府當務之急是確保家屬權益受到最妥善保障，有心人士不必臆測。

國家運輸安全調查委員會執行長林沛達今天出席院會後記者會時表示，針對此事，已展開不同單位的橫向溝通以及程序面檢討，預計一個月之內會完成。

台鐵局長杜微出席政院會後記者會時指出，昨天關懷小組即刻就事故車廂未能清理完成，透過Line或是親自致電方式向家屬致歉，目前清理出的車廂遺留物共168件，已經公告上網，台鐵也主動聯繫家屬協助認領，已有8件領回。

杜微強調，未來針對事故車廂的處理模式，將在檢調完成調查交付後，台鐵局會同相關單位跟家屬進行清理，再做車箱保留。

台鐵 車廂

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