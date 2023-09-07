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大專生水菸曾經使用率上升 吸入菸霧是紙菸百倍

中央社／ 台北7日電

衛福部國健署今天公布調查數據，台灣大專學生的水菸曾經使用率逐年上升；水菸常見主成分就是菸草，都會危害健康，使用者吸入的菸霧量是單支紙菸吸入量的100至200倍。

水菸常添加水果、糖果或甜味等口味，進而吸引年輕人和女性使用，但對健康的危害不容小覷。衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，去年大專院校學生吸菸及健康行為調查結果發現，有5%的大專校院學生曾經使用水菸，高於109年的3.6%、107年的1.8%。

國健署菸害防制組引用世界衛生組織東地中海區域辦事處資料，水菸常見主成分為菸草，其加熱時使用木渣、木炭等燃料，會產生含有大量一氧化碳、金屬和致癌化學物等。典型使用1小時的水菸過程中，使用者吸入的菸霧量是單支紙菸吸入量的100至200倍。

國健署表示，水菸與紙菸都是使用菸草，可能增加冠狀動脈疾病和慢性阻塞性肺病的風險。此外，水菸產生的二手菸是菸草菸霧和燃料的混合物，除對吸入者構成嚴重健康風險，身邊的兒童及懷孕婦女也會受影響。

國外研究顯示，使用紙菸或水菸的人都暴露在毒性物質環境，水菸產生的焦油、一氧化碳、甲醛、乙醛、多環芳香烴等有害物質，會造成癌症、呼吸道疾病和心血管疾病的風險。不只如此，國健署提到，使用水菸共用菸嘴增加傳染病風險，呼籲年輕族群勿因好奇嘗試使用。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 菸草 使用者

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