9月18日試放國慶焰火分區交管 市府建議6處可就近欣賞

台中市民政局指出，國慶焰火9月18日晚間9點在中央公園進行5分鐘的試放，預計1500發焰火彈，建議民眾可在6處搶先就近觀賞焰火。

當天試放期間，「落焰管制區（圖示桃紅色區域）」，包括經貿五路以南、經貿路一段以西、大鵬路以北、凱旋路以東範圍，實施交通管制。9月18日晚上8點起至9點半禁止人車通行，請民眾多加留意。

另「佈彈區（圖示橘色區域）」包括經貿路一段以西、經貿五路以南、啟航路以東、敦化路二段以北，9月18日當天中午12點開始佈置焰火彈，當天中午12點至晚間9點半禁止人車通行。

民政局說明，112年國慶煙火重返台中，雙十節前夕民眾先睹為快，市府並推薦中央公園周邊相關最佳觀賞點，包括中央公園停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區、水湳水資源回收中心園區、大石公園、文修公園、西大墩公園等，民眾可觀賞璀璨煙火。