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總統參選人醫療政見連發 薛瑞元：不是提出都要處理

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長薛瑞元回應代理孕母、安樂死等議題。記者李青縈／攝影
衛福部長薛瑞元回應代理孕母、安樂死等議題。記者李青縈／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲今舉辦第二場醫療政策記者會探討「安樂死距離國民有共識仍有一段距離」，並直言自己贊成「代理孕母」及「安樂死」。衛福部長薛瑞元表示，安樂死距離國民有共識仍有一段距離，先前討論結果大多都不贊成。

薛瑞元指出，安樂死先前在國內有討論過，但是大多都不贊成安樂死，因為積極安樂死要醫師執行，跟醫師的倫理規範相抵觸；而若是醫師提供藥物、輔助等方式，也是「掩耳盜鈴」的做法，仍必須仰賴醫師開立處方。至於是否會有公聽會等後續？他表示，安樂死距離國民有共識仍有一段距離。

另外，針對代理孕母議題，薛瑞元表示，可以繼續討論，衛福部沒有既定立場，看後續是否可以繼續討論，可能會跟宗教團體、醫界團體一起討論。惟他也強調，不一定總統參選人提出相關政見，衛福部就會馬上處理。

安樂死 醫師 薛瑞元

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