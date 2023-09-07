長者服用心血管疾病藥又吃紅花恐釀危機 藥師到府衛教

台灣經歷3年新冠肺炎的疫情，從口罩實名制、快篩實名制、送藥到府等等，社區藥局都扮演著抗疫的重要角色。新北市藥師公會理事長許有杉表示，長者時常看很多科醫師，有時重複用藥或藥效衝突，服用心血管疾病用藥，又使用紅花等中藥，導致過度抗凝血，受傷時無法凝血，恐危及性命，但透過社區藥局到府服務，解決了許多用藥危險問題與狀況。

除了疫情期間的快篩、口罩，社區藥局與長照體系也息息相關。許有杉表示，疫情期間，已有超過250間社區藥局參與送藥到府服務，在幅員遼闊的新北，幫助許多民眾度過疫情的難關。但疫情前，藥師就有提供多重慢性用藥、身心障礙等民眾到宅進行用藥整合的服務。

許有杉說，長者時常一次看很多科別的醫師，卻出現重複用藥的問題，藥物相互衝突，比方說長者愛用中藥調理身體，會用「當歸」調理貧血，但撞傷藥物然有紅花，或是心血管疾病吃阿斯匹靈會有「抗凝血作用」，一旦不小心碰撞受傷，就會無法正常凝血，讓出血狀況加劇，甚至有危急生命風險。透過藥師到宅的服務，藥師發現了許多類似問題，但經過協助，長者的慢性病的控制都能好轉，並且減少醫療資源的浪費。

社區藥局也是很好的醫療器材購置據點。許有杉說，民眾自行購買輔具常會因不清楚申請流程及該選擇怎麼樣的輔具而煩惱，資訊太多的狀態下反而無所適從。需要購置輔具的民眾，往往也會有領藥的需求，社區藥師可以透過健保雲端系統，可以隨時了解民眾的病情變化，若能民眾在鄰近的社區藥局直接買到需要的輔具，可減少來回奔波的辛勞，也可以得到全方位的照顧。

長者罹患失智症的問題也成為近年長照議題重點。許有杉說，新北市藥師公會和衛生局合作，截至9月，已經有533間藥局成為守護失智者安全的友善據點，成為新北市失智共同照護網成員。

許有杉表示，更有藥師自發性的加入失智照護據點，提供社區長輩延緩失智、失能的課程服務，提供病人與家屬一個開放的環境，讓他們可以分享彼此的經驗，獲得情感支持和實用建議。希望消除社會對失智症的誤解和偏見，讓社區居民更加關心和支持失智症患者及其家屬。