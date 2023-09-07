住院整合照護試辦再擴大 家總：感謝醫院投入政府應正視人力來源

為減輕住院病患家屬照顧負擔，衛福部健保署「住院整合照護服務試辦計畫」邁入第2年，今年預算及試辦醫院數量再增加，包括共有5.6億元預算、全台共有84家醫院投入試辦。最早倡議將醫院看護納入健保制度管理的中華民國家庭照顧者關懷總會，也表示肯定衛福部努力推動，感謝更多醫院加入，期待推動成果分享。

家人住院時出現陪病需求，為了安排照顧人力，得請假照顧陪同、或另外找看護，在短期內形成照顧負擔，過去也常發生，一間病房三病床家屬各自聘一位看護，不過並非無時無刻都得照顧病人，其餘時間恐空餘浪費。為減輕民眾經濟、照護壓力，衛福部推動「住院整合照護服務試辦計畫」，希望取代部分病患住院時照護需求，除上述外，無力負擔看護費用的民眾，亦可使用此計畫。

「住院整合照護服務計畫」去年10月試辦，40家醫院總床數2847床，健保署長石崇良說，去年試辦計畫統計至今年6月，已服務14萬人日、申報1.06億點。今年112年計畫核定經費5.6億元專款試辦，共核定84家醫院、4414床，新增醫院自今年8月28日起已可收案，推估今年試辦，共有75萬人日可受惠，以平均每人每次住院10天推估，約有7.5萬人次可受惠。

石崇良說，該試辦計畫不只可以減輕病人家屬照護負擔，對護理人員也可以減輕工作負荷及減少加班情形，醫院也可以降低護理人員流失；而照護輔佐人員也可獲得穩定收入並且透過團隊合作降低照護壓力。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋表示，肯定衛福部積極努力態度，也感謝更多醫院願意投入，因為此計畫是「一對多」，一名照服員照顧病房內多位病人，因此照服員與護理人員需要彼此配搭。也因為各家醫院聘僱醫院看護的管道不同，包括自聘照服員、或委託仲介簽約、或是產學合作，過去有醫院反應「照服員人力短缺」等問題，建議衛福部在試辦計畫階段，要讓各類問題有被討論、被檢視及處理的空間。

張筱嬋透露，除了人力無法滿足以外，國人仍然普遍存在「孝道」觀念，認為家屬住院要自己顧，或是本來家中有長輩、身心障礙者，原本就有請外籍看護，當被照顧者住院時，就使用原本的照護人力，不會使用到醫院的整合照護服務，也可能是推動時遇到的困境，建議政府應推動國人對於整合照護的認識，翻轉民眾的觀念。