65歲以上健保免費？ 健保署：評估中

65歲以上健保是否免費仍難定案！衛福部6日晚間一度宣布健保投保對象健保費由中央負擔，原定有109萬人受惠，但健保署長石崇良7日改口稱，應該只有第六類第二目的民眾，僅70幾萬人，還要另扣除地方政府與中低收入戶，才會送到行政院進行評估，石崇良也未鬆口經費來源。

受惠人數不確定

衛福部長薛瑞元6日傍晚宣布，針對健保第六類投保對象，意即無工作、低所得、未獲其他補助的65歲以上老人，現行每個月826元健保費改由中央負擔，最快明年上路；目前第六類投保對象約109萬人，實際受惠人數仍待確認。

石崇良在7日的行政院會後記者會上進一步指出，目前國內65歲以上健保投保對象共412萬人，其中約半數已獲得中央地方政府相關健保費補助，但各地方補助標準並未一致。

他提到，國內65歲以上第六類投保對象約109萬人，其中第二目，意即沒有依附者、獨立投保者約占7成，大約70萬人，將盡速檢視中央及地方各級政府補助，是否還有遺漏者，需要進一步評估，將服務送到有需要的族群。

還要再盤點

針對衛福部長薛瑞元6日表示，健保補助經費要花100億，且於明年上路，但政府總預算已經送到立法院，媒體都很好奇這額外100億的經費來源？但石崇良僅回應說，相關方案還在盤點中，等定案才會送到行政院。

在國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲兩位總統參選人相繼提出老人排富健保費補助後，行政院急找衛福部開會討論，被外界認為是「跟進」在野黨。石崇良則回應說，高齡人口逐年增加，去年已佔17%，預估2050年達到高峰，基於資源有限，各項預算需要斟酌使用。

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