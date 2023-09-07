無職業65歲以上長者健保費 健保署擬有條件補助

健保署今天表示，正研擬補助無職業、無依附對象者的65歲以上長者，後續將盤點這類族群中，尚未受惠於中央、地方政府補助方案，且經濟能力未達一定門檻者人數，再來提報執行計畫。

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲陸續拋出社福政見，欲全額補助65歲以上長者健保費用。

行政院副院長鄭文燦昨天邀集衛福部討論後，衛福部表示，擬補助109萬名健保第6類投保對象中的長者，預計編列新台幣100億元公務預算，全額補助其健保費；行政院則透過新聞稿指出，相關計畫須先就其預算規模及照顧範圍，詳盡試算及充分評估。

健保署長石崇良今天出席政院會後記者會時解釋，中央、地方各社福機制皆有對65歲以上長者健保費提出不同補助方案，逾半數65歲以上長者皆已獲得補助。

石崇良表示，昨天會議中，主是要討論補助65歲以上無職業工作，被歸納在健保第6類的投保對象，但這其中部分人為榮民、榮眷，相關保費已經由退輔會編列預算補助，另一部分則為無職業、無依附對象的65歲以上長者則約有70幾萬人。

他說，針對這70餘萬人，政府將盤點這類族群中，尚未受惠於中央、地方政府補助方案，且經濟能力未達一定門檻者人數，再來提報相關執行計畫；至於經濟門檻為何，他表示，初步思考，樣態應該會從所得稅報稅稅率調查來進行。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時表示，全額補助65歲以上長者健保費用的提議，若未能增加醫療基金與醫療品質，甚至恐將排擠其他社福預算，不宜貿然躁進。

他說，但政府確實觀察到部分第6類投保對象沒有受到現有社福機制補助，因此將評估收入未達一定門檻者進行補助，請衛福部若要做進一步政策規劃，須針對照顧規模與範圍進行試算評估，衡酌公平性財政負擔後，再報行政院核定。

根據健保署官網資料，第6類被保險人是指無薪資所得、營利所得、執行業務所得；未參加職業工會、農會、漁會、農田水利會等；非屬軍眷的家戶代表或低收入戶成員。