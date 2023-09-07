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郵局小額終老保險金額再放寬 不受總額最高600萬元限制

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
因應我國人口高齡化趨勢，交通部郵電司今預告，小額終老保險投保金額將再放寬。本報資料照
因應我國人口高齡化趨勢，交通部郵電司今預告，小額終老保險投保金額將再放寬。本報資料照

因應我國人口高齡化趨勢，小額終老保險投保金額再放寬，交通部郵電司今預告「郵政簡易人壽保險之最高保險金額及同一被保險人之保險金額總數」修正草案，小額終老保險將不受「郵政簡易人壽保險最高保險金額及同一被保險人之保險金額總數600萬元」限制，對修正內容有意見者可於公告次日起7日內陳述意見或洽詢。

交通部郵電司指出，《簡易人壽保險法》1935年制定公布，迄今歷經多次修正，其中第五條第一項最近一次於104年7月1日修正為「簡易人壽保險之最高、最低保險金額及同一被保險人之保險金額總數，由交通部會同金融監督管理委員會定之」。對此，交通部會同金融監督管理委員會修正「郵政簡易人壽保險之最高保險金額及同一被保險人之保險金額總數為新臺幣600萬元」。

隨著我國已進入高齡社會，面對人口老化及少子化趨勢，將再放寬小額終老保險投保金額。交通部郵電司今公告，考量藉由小額終老保險推動，將有利高齡長者取得基本保險保障，因此排除小額終老保險適用，不受600萬元限制，以利積極推展小額終老保險，使保險充分發揮其保障功能，增進民眾基本保險保障，建構完善之社會安全網。

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