雲林海線最大徵才盛事 736個職缺平均3.4K周六登場
雲林海線地區最大徵才盛事將於9月9日上午9時30分至12時30分，在北港鎮老人會盛大登場，虎尾就業中心邀集26家企業，行業涵蓋製造業、批發零售業、畜牧服務業、餐飲服務業及工程業，現場開出736個職缺，平均薪資高達3萬4千，歡迎求職民眾踴躍參加。
為改善疫後產業缺工，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，當天符合「專案職缺」的麥當勞計時服務人員也將大舉招募，希望補齊缺額、改善缺工；中高齡等特定對象只要經公立就業服務機構推介從事部分工時專案缺工工作、就業滿30日以上，每月薪資符合規定，每人每月發給5000元，最長發給12個月，民眾應徵前先確定自身資格，可先洽詢虎尾就業中心或上網登錄預約資料 https://forms.gle/ToyfhxdSN5nbX1dz5 。
為讓雲林海線地區民眾掌握熱門工作機會，特邀虎尾中科園區新設廠的鑫烿綠色精煉特殊金屬合金材料公司及李長榮化工公司參與，兩家公司在政府推動ESG永續環保理念的政策下，致力推行循環經濟與綠色環保，現場開出4萬元以上薪資的機械操作工職缺，是相當難得的機會。
值得一提的是，活動當天也推出限額「快速通關卡」服務，透過預約系統取得快速通關的民眾，當天參加活動將暢行無阻，無論參加「現場面試」、「履歷健檢」、「職涯測驗」或「DIY活動」，皆有專人引領接待、無需排隊等待，有興趣民眾趕緊上網登錄搶頭香！
虎尾就業中心主任張春美表示，為吸引民眾參與面試，當天也祭出面試就送刮刮卡，有機會刮中「多功能萬用鍋」、「紓壓按摩枕」及「風扇」等獎品，前50名參加者還可獲得精美早鳥禮，籲請求職者把握「找好頭路、拿好禮物」的大好機會，詳情可上「夏日慶典 就業薪起點」活動網頁 https://sites.google.com/view/sunny-job 。更多活動訊息請洽 (05)6330422。
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