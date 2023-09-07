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無業弱勢長者健保全額補助 估70萬人有望受惠

中央社／ 台北7日電

衛生福利部研擬健保第6類無業弱勢長者全額補助，預計明年上路。健保署長石崇良今天表示，粗估70萬人有望受惠，將進一步評估是否還有補助遺漏者，找出最需要支持的族群。

繼國民黨總統參選人侯友宜提出老人健保政見，民眾黨參選人柯文哲也跟進，衛福部長薛瑞元昨天下午與行政院開會討論後，他向媒體說明結論，會議中決定對健保第6類弱勢對象，包含沒有收入且沒有財產者，擬投入百億元補助免健保。

全民健康保險法第6類被保險人，包含榮民、榮民遺眷家戶代表及無職業地區人口身分參加健保者等。

石崇良今天上午出席「長庚永慶盃路跑活動」記者會，他在接受媒體聯訪時表示，65歲以上的第6類投保對象約有100萬人，沒有依附者、沒有家屬個體獨立投保者約占7成、70萬人左右。

中央補助健保費對象為低收、中低收入戶等經濟弱勢，現階段地方政府補助長者標準各有不同，石崇良說，將進一步評估是否有需補助卻遺漏者。據統計，65歲以上長者約412萬人，領有中央或地方補助人數超過半數以上，需自繳者約占全國健保費8%，大約是新台幣178億元。

石崇良指出，台灣今年65歲以上長者已占總人口17%，面對超高齡化社會即將來臨，預期往後只會逐年增加，2050年將達到766萬人，因為資源有限，各項補助預算應用都須整體考慮。

健保 石崇良 保險

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