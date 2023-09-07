昨強降雨宜蘭山區2處道路中斷 公路總局今天上午搶通

宜蘭昨日受低壓帶和午後對流雲系影響，各處發生強降雨，冬山鄉、南澳鄉、大同鄉都出現200毫米以上豪雨，大同鄉台7甲線10.4公里、台7線86.5公里昨晚邊坡落石導致道路中斷，公路總局第四區養護工程處漏夜排除，今天上午搶通。

中央氣象局指出，昨（6）日截至晚上9時許，各地累積雨量前10名中，宜蘭占5位，分別是第一名新寮279毫米、第二名西帽山218毫米、第三名寒溪214毫米、第五名持端202毫米、第六名冬山194毫米，今天仍有機會發生局部大雨。

四工處表示，台7甲線10.4K茂安路段日前受到海葵颱風與外圍環流影響，就已發生道路阻斷，9月5日中午搶通後，持續整理邊坡，從9月6日到20日實施整點管制。

昨天下午7時19分許，受強降雨影響，台7甲10.4K邊坡落石再度中斷雙向交通，四工處當即開始排除作業，今天上午8時許排除後可以雙向通車；原定持續到20日的整點管制繼續實施，每到整點放行10分鐘，從上午9時到下午5時，假日不實施。