集集鐵道半程馬拉松明年3月復辦 即起開放報名額滿為止

一場賽道補給全以在地生產的香蕉、食材為主的集集鐵道半程馬拉松賽事，睽違四年後正式啟動報名，縣長許淑華宣布明年3月10日復辦「2024集集鐵道半程馬拉松」，將運動結合在地農特產、觀光工廠推廣，歡迎更多喜愛運動的好朋友一起到集集，來一趟路跑輕旅行，同時復興鐵道小鎮的觀光產業發展。

香蕉不僅是一種快速美味的輕食，還是馬拉松跑者最好的天然營養補充品之一，特別是集集山蕉與一般香蕉相比，不僅香氣比較濃郁、口感也更Ｑ糯，尤其具備運動員必需的營養素，始終是集集鐵道半程馬拉松賽事最吸引人的焦點，但4年前因疫情停賽後，甚受愛好長跑者的期待，集集鎮長吳大村為重現小鎮活力，在縣府大力支持及民眾的熱烈期待下，與縣長許淑華共同宣布集集鐵道半程馬拉松將於明年3月10日隆重復辦，打造集集跑旅的新風潮。

集集鎮公所指出，集集是觀光大鎮，除了文化古韻外，更是最受騎自行車或是路跑者青睞的地方，把低碳旅遊融入生活中的理念，透過路跑結合觀光旅行，明年賽事仍分為21公里、12公里、5公里三個組別，適合挑戰自我、呼朋引伴以及親子同樂，特別是全賽道補給以集集在地生產的香蕉、食材為主，降低運輸的排碳量以及讓更多參賽者可以吃到在地特色食物。