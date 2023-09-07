集集鐵道半程馬拉松明年3月復辦 即起開放報名額滿為止
一場賽道補給全以在地生產的香蕉、食材為主的集集鐵道半程馬拉松賽事，睽違四年後正式啟動報名，縣長許淑華宣布明年3月10日復辦「2024集集鐵道半程馬拉松」，將運動結合在地農特產、觀光工廠推廣，歡迎更多喜愛運動的好朋友一起到集集，來一趟路跑輕旅行，同時復興鐵道小鎮的觀光產業發展。
香蕉不僅是一種快速美味的輕食，還是馬拉松跑者最好的天然營養補充品之一，特別是集集山蕉與一般香蕉相比，不僅香氣比較濃郁、口感也更Ｑ糯，尤其具備運動員必需的營養素，始終是集集鐵道半程馬拉松賽事最吸引人的焦點，但4年前因疫情停賽後，甚受愛好長跑者的期待，集集鎮長吳大村為重現小鎮活力，在縣府大力支持及民眾的熱烈期待下，與縣長許淑華共同宣布集集鐵道半程馬拉松將於明年3月10日隆重復辦，打造集集跑旅的新風潮。
集集鎮公所指出，集集是觀光大鎮，除了文化古韻外，更是最受騎自行車或是路跑者青睞的地方，把低碳旅遊融入生活中的理念，透過路跑結合觀光旅行，明年賽事仍分為21公里、12公里、5公里三個組別，適合挑戰自我、呼朋引伴以及親子同樂，特別是全賽道補給以集集在地生產的香蕉、食材為主，降低運輸的排碳量以及讓更多參賽者可以吃到在地特色食物。
鎮公所強調，藉由集集鐵道馬拉松的蛻變重生，賽事注重環保減碳，因此提供選手環保紀念杯，完賽獎牌特以木質製作嵌入賽事LOGO呈現，同時為鼓勵素人選手，將贈送在第75分鐘、101分鐘、114分鐘後第一位進入終點的選手一串香蕉，享受完賽的甜美滋味。即時起至12月28日，跑友可至賽事官方報名網頁https://bao-ming.com/eb/content/5809，報名至額滿為止。
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