複方抗生素「必斯袒」混入玻璃碎片 食藥署急回收622支

食藥署今公布最新藥品第二級回收警訊，為「中國化學製藥股份有限公司台中工廠」所生產的「必斯袒凍晶注射劑 Pisutam Lyo for Injection」。食藥署副署長陳惠芳表示，藥廠收到醫院投訴，發現藥品中有「玻璃碎片」混入，緊急通報回收，共計1批號「R59-0070K」622支，需於9月25日前完成回收作業。

由中國化學製藥股份有限公司製造的「必斯袒凍晶注射劑」，為衛署藥製字第051036號，主成分為PIPERACILLIN (SODIUM), TAZOBACTAM (AS SODIUM)，主要用於對Piperacillin 具有感受性，以及對 Piperacillin 具抗藥性但對 Piperacillin/ Tazobactam 有感受性之 β-Lactamase 產生菌株所引起之中至嚴重程度感染。

陳惠芳表示，本次回收的必斯袒凍晶注射劑是由醫院醫事人員發現後，投訴至藥廠，藥廠因此通知食藥署啟動回收，由於凍晶劑呈現塊狀，玻璃的形狀因此長期無法被察覺，為醫事人員解凍後使用前發現。

陳惠芳說，必斯袒凍晶注射劑為複方抗生素，有兩種抗生素合併在一支藥劑中，主要針對「中重度細菌感染」，β-Lactamase細菌帶有盤尼西林酶，會將抗生素盤尼西林分解掉，相當於產生抗藥性，因此針對該細菌引起的中重感杜感染，才會用上有效對抗好氧菌、厭氧菌的必斯袒凍晶注射劑。

「該藥品市占率10%，仍有12張替代藥藥證。」陳惠芳指出，必斯袒凍晶注射劑111年健保用量為9萬9000支，但同成分、同劑量、相似劑型藥品仍有12張藥證，本次預計回收「R59-0070K」一批號，回收622支。