農業創新育成產出多元有成 促進創業就業機會
農業部今天舉辦「112年度農業創新育成中心畢業成果發表會」，農業部政務次長陳駿季與所屬農業試驗所、林試驗所、水產試驗所及畜產試驗所、及參加廠商一起出席，陳駿季肯定各廠商的創意與研發，並與台灣連鎖加盟促進協會進行合作簽約儀式，希望幫助廠商打開通路。陳駿季頒獎合影後，隨即匆匆離去，讓現場媒體錯愕，對於近日進口蛋爭議也無從提問。
農業創新育成中心迄今累積培育輔導229家廠商，111年度農業創新育成中心協助業者成功取得7件政府研發補助逾600萬元,並獲農金貸款資金挹注500萬元，促進業者投增資達1.29億元，增加125個就業機會。
本次畢業成果發表會由陳駿季頒發畢業紀念獎座，期許未來有更多農民團體及農企業善用農業創新育成中心資源，激發更多創新思維與參與上下游合作機會，以更大力道推動農企業成長茁壯，現場並有得獎廠商拿著產品走秀，展示豐碩成果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言