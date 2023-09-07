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農業創新育成產出多元有成 促進創業就業機會

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
農業部政務次長陳駿季出席「112年度農業創新育成中心畢業成果發表會」，結束後匆匆離去，不回應近日的進口蛋爭議。記者潘俊宏／攝影
農業部政務次長陳駿季出席「112年度農業創新育成中心畢業成果發表會」，結束後匆匆離去，不回應近日的進口蛋爭議。記者潘俊宏／攝影

農業部今天舉辦「112年度農業創新育成中心畢業成果發表會」，農業部政務次長陳駿季與所屬農業試驗所、林試驗所、水產試驗所及畜產試驗所、及參加廠商一起出席，陳駿季肯定各廠商的創意與研發，並與台灣連鎖加盟促進協會進行合作簽約儀式，希望幫助廠商打開通路。陳駿季頒獎合影後，隨即匆匆離去，讓現場媒體錯愕，對於近日進口蛋爭議也無從提問。

農業創新育成中心迄今累積培育輔導229家廠商，111年度農業創新育成中心協助業者成功取得7件政府研發補助逾600萬元,並獲農金貸款資金挹注500萬元，促進業者投增資達1.29億元，增加125個就業機會。

本次畢業成果發表會由陳駿季頒發畢業紀念獎座，期許未來有更多農民團體及農企業善用農業創新育成中心資源，激發更多創新思維與參與上下游合作機會，以更大力道推動農企業成長茁壯，現場並有得獎廠商拿著產品走秀，展示豐碩成果。

農業部今天舉辦「112年度農業創新育成中心畢業成果發表會」，農業部政務次長陳駿季（中）出席，並與台灣連鎖加盟促進協會進行合作簽約儀式，希望幫助廠商打開通路。記者潘俊宏／攝影
農業部今天舉辦「112年度農業創新育成中心畢業成果發表會」，農業部政務次長陳駿季（中）出席，並與台灣連鎖加盟促進協會進行合作簽約儀式，希望幫助廠商打開通路。記者潘俊宏／攝影
農業部今天舉辦「112年度農業創新育成中心畢業成果發表會」，得獎產商拿著產品走秀，展示豐碩成果。記者潘俊宏／攝影
農業部今天舉辦「112年度農業創新育成中心畢業成果發表會」，得獎產商拿著產品走秀，展示豐碩成果。記者潘俊宏／攝影

農業部 農民

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